«Холодноватая, немного замороженная, слишком спокойная»: Василиса Володина дала оценку Кейт Миддлтон

Микроблог Василисы Володиной полностью посвящен астрологии и гороскопам. Ведущая «Давай поженимся!» регулярно анализирует личности представителей различных знаков Зодиака. На этот раз она высказалась о Кейт Миддлтон и других зимних именинницах.

Василиса Володина

Василиса Володина — признанный специалист в области астрологии. Знаменитость изучает даты рождения людей не только в рамках программы «Давай поженимся!»: она постоянно публикует посты в своем микроблоге.

Так, 13 января Василиса написала свое мнение о знаменитых женщинах, родившихся под знаком Козерога.

В ее мини-обзор попали такие звезды, как Марлен Дитрих, Ингеборга Дапкунайте и Кейт Миддлтон.

«Терпение, сдержанность, умение сохранить спокойствие в сложной ситуации вообще свойственны именно земным знакам Зодиака. А конкретно для Козерогов такой как бы спокойный рисунок поведения является одним из способов достижения личных целей», — поведала Володина фолловерам.

Также она назвала Козерогов «холодноватыми и будто замороженными» женщинами и отдельно остановилась на персоне герцогини Кембриджской.

Звездному астрологу кажется, что даже внешне Кейт кажется холодной. Все дело в ее «суперстрогом консервативном имидже» — кажется, ни для кого не секрет, что Миддлтон не любит отходить от правил королевского протокола.

1 2 3 ... 10 Василиса Володина высказалась о характере Кейт Миддлтон

Многие подписчицы, рожденные под этим знаком, согласись с характеристикой своего характера, данной Василисой Володиной. Показалось им верным и описание личностей знаменитых женщин. Кейт Миддлтон точно добилась успеха именно благодаря подобным качествам, не правда ли?