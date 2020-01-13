«Холодноватая, немного замороженная, слишком спокойная»: Василиса Володина дала оценку Кейт Миддлтон

Василиса Володина — признанный специалист в области астрологии. Знаменитость изучает даты рождения людей не только в рамках программы «Давай поженимся!»: она постоянно публикует посты в своем микроблоге.
В ее мини-обзор попали такие звезды, как Марлен Дитрих, Ингеборга Дапкунайте и Кейт Миддлтон.
«Терпение, сдержанность, умение сохранить спокойствие в сложной ситуации вообще свойственны именно земным знакам Зодиака. А конкретно для Козерогов такой как бы спокойный рисунок поведения является одним из способов достижения личных целей», — поведала Володина фолловерам.
Звездному астрологу кажется, что даже внешне Кейт кажется холодной. Все дело в ее «суперстрогом консервативном имидже» — кажется, ни для кого не секрет, что Миддлтон не любит отходить от правил королевского протокола.
Многие подписчицы, рожденные под этим знаком, согласись с характеристикой своего характера, данной Василисой Володиной. Показалось им верным и описание личностей знаменитых женщин. Кейт Миддлтон точно добилась успеха именно благодаря подобным качествам, не правда ли?