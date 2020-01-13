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«Холодноватая, немного замороженная, слишком спокойная»: Василиса Володина дала оценку Кейт Миддлтон

Микроблог Василисы Володиной полностью посвящен астрологии и гороскопам. Ведущая «Давай поженимся!» регулярно анализирует личности представителей различных знаков Зодиака. На этот раз она высказалась о Кейт Миддлтон и других зимних именинницах. 
Василиса Володина
Василиса Володина

Василиса Володина — признанный специалист в области астрологии. Знаменитость изучает даты рождения людей не только в рамках программы «Давай поженимся!»: она постоянно публикует посты в своем микроблоге.

Так, 13 января Василиса написала свое мнение о знаменитых женщинах, родившихся под знаком Козерога.

В ее мини-обзор попали такие звезды, как Марлен Дитрих, Ингеборга Дапкунайте и Кейт Миддлтон. 

 
 

«Терпение, сдержанность, умение сохранить спокойствие в сложной ситуации вообще свойственны именно земным знакам Зодиака. А конкретно для Козерогов такой как бы спокойный рисунок поведения является одним из способов достижения личных целей», — поведала Володина фолловерам. 

Также она назвала Козерогов «холодноватыми и будто замороженными» женщинами и отдельно остановилась на персоне герцогини Кембриджской. 

Звездному астрологу кажется, что даже внешне Кейт кажется холодной. Все дело в ее «суперстрогом консервативном имидже» — кажется, ни для кого не секрет, что Миддлтон не любит отходить от правил королевского протокола. 

Многие подписчицы, рожденные под этим знаком, согласись с характеристикой своего характера, данной Василисой Володиной. Показалось им верным и описание личностей знаменитых женщин. Кейт Миддлтон точно добилась успеха именно благодаря подобным качествам, не правда ли?

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13 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @vasilisa.volodina/Instagram, Getty Images
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Василиса Володина, Кейт Миддлтон

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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