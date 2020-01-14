Олег Меньшиков признался, почему они с женой не завели детей за 15 лет брака

В этом году 59-летний Олег Меньшиков отметит 15-ю годовщину свадьбы с 36-летней Анастасией Черновой. Актеры предпочитают не афишировать отношения и лишь изредка вместе выходят в свет.
Иногда журналисты спрашивают Меньшикова об их с супругой планах касаемо потомства, но обычно он не отвечает на подобные вопросы.
Однако недавно артист сделал исключение для журнала Psychologies.
Меньшиков признался, что они с женой очень хотели испытать счастье родительства. «Ну не получилось у нас. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — рассказал актер.
Мужчина заявил, что вряд ли когда-нибудь станет с отцом. Они с супругой не планируют усыновлять детей или рассматривать какие-либо другие формы родительства.