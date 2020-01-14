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Олег Меньшиков признался, почему они с женой не завели детей за 15 лет брака

Вот уже долгие годы Олег Меньшиков счастлив в браке с актрисой Анастасией Черновой. Впрочем, за прошедшее время пара так и не завела детей — и на это есть свои причины. 
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова

В этом году 59-летний Олег Меньшиков отметит 15-ю годовщину свадьбы с 36-летней Анастасией Черновой. Актеры предпочитают не афишировать отношения и лишь изредка вместе выходят в свет. 

Время от времени появляются слухи о беременности Анастасии, но пока что они ни разу не подтвердились. 

Иногда журналисты спрашивают Меньшикова об их с супругой планах касаемо потомства, но обычно он не отвечает на подобные вопросы. 

Олег Меньшиков
 

Однако недавно артист сделал исключение для журнала Psychologies

В разговоре с главным редактором издания Олег Евгеньевич поведал о теплых отношениях с молодой супругой и признался, что в их браке было место крупным ссорам и кризисам. 

Меньшиков признался, что они с женой очень хотели испытать счастье родительства. «Ну не получилось у нас. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — рассказал актер. 

Мужчина заявил, что вряд ли когда-нибудь станет с отцом. Они с супругой не планируют усыновлять детей или рассматривать какие-либо другие формы родительства. 

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14 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @olegmenshikov.ru/Instagram
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Олег Меньшиков

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Жаль их..Сама в такой ситуации.

  • Все правильно говорит.Трагедии в этом и нет. Просто люди занимаются другими интересными в жизни вещами.И замечательно, что не занимаются репродукционным насилием (ЭКО, суррогатное материнство).Адекватные, самодостаточные люди.

  • А у него совсем нет детей?

  • Причина только одна, любой человек, который хоть немного знаком с театральным закулисьем, ее знает.Со всем уважением к безусловному таланту главрежа театра Ермоловой.

  • Здравый подход к жизни: все надо делать во время. Если работали-работали, а потом не получается, то и не надо из штанов выпрыгивать. ЭКО эти бесконечные стареющим тетенькам на пользу не идут, гормоны в лошадиных дозах тоже здоровья не прибавляют. Вскакивать по ночам к ребенку, когда ты в принципе уже тяжело с кровати ноги спускаешь - бред бредович. Надо отпустить и спокойно жить дальше.

  • Ну на конец-то хоть кто-то здраво высказался по поводу родительства в уже зрелом возрасте. А то эта тенденция Пугачевых-Виторганов пугает, честно. Там ногами еле двигают, а детей рожают! Одна бабуля, вон совсем из ума выжила, зачла и рожает от покойника.

  • Гость

    А у него совсем нет детей?

    прям совсем, как и Цискаридзе. За что я их обоих уважаю.

  • Гость

    Жаль их..Сама в такой ситуации.

    Не надо никого жалеть. Значит так для всех лучше.

  • Честно, не понимаю я этой шумихи вокруг детей... ну не хотят люди иметь детей - это их конституционное право, зачем задавать этот вопрос почему у вас нет детей??? А почему у вас нет такта и воспитания? Люди хотят жить в свое удовольствие. Я их понимаю. Вот у меня, никогда не было желания иметь детей. Я получила отличное образование, у меня хорошая работа. Я много путешествую, наслаждаюсь жизнью. Я имею на это право. Я никому ничего не должна и вольна распоряжаться своей жизнью. А те люди, которые начнут писать мне, что я эгоистка и т.д. сразу отвечу, ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, не лезьте со своими "умными" советами. Если бы за "умные" совета давали деньги - то вы были богачами, но слава богу, что для этого нужны мозги...

  • Гость

    Честно, не понимаю я этой шумихи вокруг детей... ну не хотят люди иметь детей - это их конституционное право, зачем задавать этот вопрос почему у вас нет детей??? А почему у вас нет такта и воспитания? Люди хотят жить в свое удовольствие. Я их понимаю. Вот у меня, никогда не было желания иметь детей. Я получила отличное образование, у меня хорошая работа. Я много путешествую, наслаждаюсь жизнью. Я имею на это право. Я никому ничего не должна и вольна распоряжаться своей жизнью. А те люди, которые начнут писать мне, что я эгоистка и т.д. сразу отвечу, ЗАНИМАЙТЕСЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, не лезьте со своими "умными" советами. Если бы за "умные" совета давали деньги - то вы были богачами, но слава богу, что для этого нужны мозги...

    сейчас такие вопросы не задают. Наоборот, родивших спрашивают "а вам не жалко ребенка, на что вы его обрекаете и что его ждет при такой экологии и политике ТНК, предстоящей цифровизации/чипизации жизни, роботизации и деградации общества".

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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