Олег Меньшиков признался, почему они с женой не завели детей за 15 лет брака

Вот уже долгие годы Олег Меньшиков счастлив в браке с актрисой Анастасией Черновой. Впрочем, за прошедшее время пара так и не завела детей — и на это есть свои причины.

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова

В этом году 59-летний Олег Меньшиков отметит 15-ю годовщину свадьбы с 36-летней Анастасией Черновой. Актеры предпочитают не афишировать отношения и лишь изредка вместе выходят в свет.

Время от времени появляются слухи о беременности Анастасии, но пока что они ни разу не подтвердились.

Иногда журналисты спрашивают Меньшикова об их с супругой планах касаемо потомства, но обычно он не отвечает на подобные вопросы.

Однако недавно артист сделал исключение для журнала Psychologies.

В разговоре с главным редактором издания Олег Евгеньевич поведал о теплых отношениях с молодой супругой и признался, что в их браке было место крупным ссорам и кризисам.

Меньшиков признался, что они с женой очень хотели испытать счастье родительства. «Ну не получилось у нас. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — рассказал актер.

Мужчина заявил, что вряд ли когда-нибудь станет с отцом. Они с супругой не планируют усыновлять детей или рассматривать какие-либо другие формы родительства.