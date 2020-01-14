Глюкозу критикуют за ночную рубашку на пляже

Впрочем, пользователи, не оценившие по достоинству наряд от российской марки, оказались в меньшинстве. Поклонники Глюкозы не могли ей налюбоваться и осыпали комплиментами. Пингвины, запечатленные на фото, удостоились отдельной порции восторгов. «Невероятное, натуральное и чистое место, где можно позагорать с этими чудесными пингвинятами! Пингвины с радостью купаются с людьми и детьми», — написала Ионова.