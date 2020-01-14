Глюкозу критикуют за ночную рубашку на пляже

Глюкоза вместе семьей на время новогодних праздников улетела на Маврикий, а теперь перебралась в Кейптаун. После большого количества типичных пляжных кадров в бикини певица решила поэкспериментировать и предстать на берегу в шелковой комбинации. Звучит отлично, но идею оценили не все.
Игривое платье WOS наделало много шума в комментариях. «Почему в ночнушке?», «Похоже на пеньюар», «Какой-то странный выбор для фотосессии на пляже», — отозвались фолловеры.
Впрочем, пользователи, не оценившие по достоинству наряд от российской марки, оказались в меньшинстве. Поклонники Глюкозы не могли ей налюбоваться и осыпали комплиментами. Пингвины, запечатленные на фото, удостоились отдельной порции восторгов. «Невероятное, натуральное и чистое место, где можно позагорать с этими чудесными пингвинятами! Пингвины с радостью купаются с людьми и детьми», — написала Ионова.
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