На 4-м уроке верховой езды Оксана Воеводина держится в седле как королева

Когда Оксана Воеводина впервые выложила несколько видео из конноспортивного комплекса, многие решили, что королева красоты приехала туда, чтобы пофотографироваться. Однако экс-супруга бывшего короля Малайзии доказала, что ее намерения научиться верховой езде весьма серьезны.

14 января 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Воеводина

Не так давно Оксана Воеводина заинтриговала подписчиков, поведав о своем новом увлечении. Экс-супруга Мухаммада V решила заняться верховой ездой. Для этого она отправилась в конноспортивный комплекс «Отрада» и разместила несколько фото и видео с лошадьми.

Затем некоторое время Оксана ничего не писала на эту тему. В Сети решили, что молодая мать забросила свое хобби, но на днях оказалось, что это вовсе не так.

14 января Оксана разместила в инстаграм-историях видео, в котором поделилась своими достижениями в области верховой езды. Надо отметить, что бывшая жена экс-короля Малайзии держится на фризском жеребце весьма уверенно для новичка. 

При этом Воеводина сообщила, что это лишь четвертое занятие. Она явно увлечена процессом и делает успехи. То ли еще будет!

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Напомним, Оксана Воеводина стала известна после того, как вышла замуж за тогда еще короля Малайзии. Правда, их брак не продлился долго: супруг бросил девушку, когда она была беременна. Несмотря на то, что сын Воеводиной очень похож на Мухаммада V, он отказывается признавать отцовство. Недавно Оксана рассказала, что сумела найти плюсы в разводе.

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