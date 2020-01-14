Не так давно Оксана Воеводина заинтриговала подписчиков, поведав о своем новом увлечении. Экс-супруга Мухаммада V решила заняться верховой ездой. Для этого она отправилась в конноспортивный комплекс «Отрада» и разместила несколько фото и видео с лошадьми.



Затем некоторое время Оксана ничего не писала на эту тему. В Сети решили, что молодая мать забросила свое хобби, но на днях оказалось, что это вовсе не так.

14 января Оксана разместила в инстаграм-историях видео, в котором поделилась своими достижениями в области верховой езды. Надо отметить, что бывшая жена экс-короля Малайзии держится на фризском жеребце весьма уверенно для новичка.