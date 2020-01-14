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Нюша покорила фолловеров, выложив фото в «голом» купальнике и без грамма макияжа

Красавица Нюша продолжает выкладывать в Инстаграм яркие фотографии с отдыха на Бали. Последние снимки получились весьма откровенными.

Певица Нюша сейчас вовсю наслаждается отдыхом с дочкой Симбой, любимым супругом Игорем Сивовым и его сыновьями от предыдущего брака. Семейство улетело в путешествие на Бали.

29-летняя певица, которая быстро нашла общий язык с пасынками, родила дочь в ноябре 2018-го. Нюша уже вернула «добеременную» форму и не стесняется демонстрировать свои соблазнительные изгибы подписчикам. 

Молодая мама нашла время, чтобы сфотографироваться на берегу океана в купальнике. «Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей, позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос», — подписала Нюша фотографии, которые опубликовала в Инстаграме.

Подписчики певицы восхитились сразу тремя вещами: фантастической фигурой Нюши, ее стильным «голым» купальником и идеальным лицом без грамма косметики. «Девочка-огонь», «Красавица», «Офигенный купальник», «Шикарная дама», — писали фолловеры.

Игорь тоже отметился в комментариях — поставил кучу влюбленных смайликов и подписал снимок «Моя невероятная».

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14 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @igorsivovv, @nyusha_nyusha/Instagram
Теги

Певица Нюша, Игорь Сивов

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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