Нюша покорила фолловеров, выложив фото в «голом» купальнике и без грамма макияжа

Красавица Нюша продолжает выкладывать в Инстаграм яркие фотографии с отдыха на Бали. Последние снимки получились весьма откровенными.

Певица Нюша сейчас вовсю наслаждается отдыхом с дочкой Симбой, любимым супругом Игорем Сивовым и его сыновьями от предыдущего брака. Семейство улетело в путешествие на Бали.



29-летняя певица, которая быстро нашла общий язык с пасынками, родила дочь в ноябре 2018-го. Нюша уже вернула «добеременную» форму и не стесняется демонстрировать свои соблазнительные изгибы подписчикам.

Молодая мама нашла время, чтобы сфотографироваться на берегу океана в купальнике. «Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей, позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос», — подписала Нюша фотографии, которые опубликовала в Инстаграме.

Подписчики певицы восхитились сразу тремя вещами: фантастической фигурой Нюши, ее стильным «голым» купальником и идеальным лицом без грамма косметики. «Девочка-огонь», «Красавица», «Офигенный купальник», «Шикарная дама», — писали фолловеры.

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Игорь тоже отметился в комментариях — поставил кучу влюбленных смайликов и подписал снимок «Моя невероятная».