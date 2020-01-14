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Султан Потап: украинский музыкант отдыхает в Мексике с нынешней и бывшей женами

Потап и его супруга Настя Каменских наслаждаются отдыхом в Мексике. Примечательно, что к ним присоединились экс-супруга певца с детьми.
Потап, Настя Каменских

Потап проводит праздники вместе со своей супругой Настей Каменских в Мексике. Звездная чета с удовольствием делится совместными красочными снимками на фоне голубого неба, белого песка и яркой зелени.

Любопытно, что на днях в эту жаркую страну прилетела и экс-супруга певца Ирина Горовая. После развода они с Потапом сумели сохранить хорошие отношения. Ирина воспитывает двух детей: 22-летнюю Наталью от первого брака и 11-летнего Андрея — наследника Потапа.

Потап
Несмотря на то, что совместных кадров у бывших супругов нет, певец опубликовал общий снимок с Андреем, так что они наверняка виделись и с его мамой.

«Копия папы. Только с волосами», «Вы так похожи», «Спасатели Малибу», — прокомментировали кадр фолловеры артиста.

  • Настя Каменских, Потап
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    Потап и его супруга Настя Каменских устроили себе настоящие каникулы в Мексике
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Ирина, судя по всему, тоже довольна отпуском. Она опубликовала в своем Инстаграме эмоциональный пост, в котором рассказала о любви к детям: «Обожаю их, они дают столько энергии, любви, нежности, восхищения, очарования и искренности, что аж дух захватывает. Мои самые любимые и настоящие дни — путешествия с @natashka.gorovaya и @potapchiq».

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14 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @gorovaya_irina, @kamenskux, @realpotap/Instagram
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Потап, Настя Каменских

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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