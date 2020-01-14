Султан Потап: украинский музыкант отдыхает в Мексике с нынешней и бывшей женами

Потап и его супруга Настя Каменских наслаждаются отдыхом в Мексике. Примечательно, что к ним присоединились экс-супруга певца с детьми.

Потап проводит праздники вместе со своей супругой Настей Каменских в Мексике. Звездная чета с удовольствием делится совместными красочными снимками на фоне голубого неба, белого песка и яркой зелени.

Любопытно, что на днях в эту жаркую страну прилетела и экс-супруга певца Ирина Горовая. После развода они с Потапом сумели сохранить хорошие отношения. Ирина воспитывает двух детей: 22-летнюю Наталью от первого брака и 11-летнего Андрея — наследника Потапа.

Несмотря на то, что совместных кадров у бывших супругов нет, певец опубликовал общий снимок с Андреем, так что они наверняка виделись и с его мамой.

«Копия папы. Только с волосами», «Вы так похожи», «Спасатели Малибу», — прокомментировали кадр фолловеры артиста.

1 2 3 ... 10 Потап и его супруга Настя Каменских устроили себе настоящие каникулы в Мексике

Ирина, судя по всему, тоже довольна отпуском. Она опубликовала в своем Инстаграме эмоциональный пост, в котором рассказала о любви к детям: «Обожаю их, они дают столько энергии, любви, нежности, восхищения, очарования и искренности, что аж дух захватывает. Мои самые любимые и настоящие дни — путешествия с @natashka.gorovaya и @potapchiq».