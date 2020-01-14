После развода с Джонни Деппом Эмбер Херд закрутила роман с женщиной, страдающей онкологией

Эмбер Херд развелась с Джонни Деппом еще несколько лет назад, но продолжает судиться с актером. Как оказалось, кинодива не страдает от одиночества — правда, ее новые отношения не могут не удивлять. 

14 января 2020 · Текст: · Фото:

Эмбер Херд, Джонни Депп
Эмбер Херд и Джонни Депп

В 2015-м Эмбер Херд вышла замуж за Джонни Деппа, с которым на тот момент встречалась уже несколько лет. Однако спустя год актриса подала на развод, заявив, что мужчина поднимал на нее руку. 

Знаменитости официально перестали быть мужем и женой в 2017 году, но с тех пор постоянно судятся и выдают новые скандальные подробности о своем браке. 

За прошедшее время Эмбер успела сменить не одного кавалера. Связывали ее отношения и с женщинами — актриса никогда не скрывала, что испытывает влечение к обоим полам. 

Эмбер Херд
Эмбер Херд и Бьянка Бути

Впрочем, публика все равно с удивлением относится к романам звезды с представительницами прекрасного пола. Вот и недавно Херд снова смутила поклонников новым увлечением. 

В минувшие выходные папарацци засняли актрису на прогулке с кинооператором Бьянкой Бути. 

Женщины мило общались и не стеснялись прилюдных проявлений чувств, целуясь на улице. 

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Ко всему прочему журналистам стало известно, что в прошлом году Бьянке диагностировали рак молочной железы. В 2015-м Бути уже делала противоопухолевую операцию, но болезнь вернулась. Женщина не раз говорила о своем диагнозе в социальных сетях, а друзья активно собирают деньги на ее лечение на благотворительных интернет-площадках. 

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Комментарии

2
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  • Такая красивая и такая непутевая какая-то ☹️

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