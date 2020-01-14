В 2015-м Эмбер Херд вышла замуж за Джонни Деппа, с которым на тот момент встречалась уже несколько лет. Однако спустя год актриса подала на развод, заявив, что мужчина поднимал на нее руку.

Знаменитости официально перестали быть мужем и женой в 2017 году, но с тех пор постоянно судятся и выдают новые скандальные подробности о своем браке.

За прошедшее время Эмбер успела сменить не одного кавалера. Связывали ее отношения и с женщинами — актриса никогда не скрывала, что испытывает влечение к обоим полам.