В 2015-м Эмбер Херд вышла замуж за Джонни Деппа, с которым на тот момент встречалась уже несколько лет. Однако спустя год актриса подала на развод, заявив, что мужчина поднимал на нее руку.
Знаменитости официально перестали быть мужем и женой в 2017 году, но с тех пор постоянно судятся и выдают новые скандальные подробности о своем браке.
За прошедшее время Эмбер успела сменить не одного кавалера. Связывали ее отношения и с женщинами — актриса никогда не скрывала, что испытывает влечение к обоим полам.
Впрочем, публика все равно с удивлением относится к романам звезды с представительницами прекрасного пола. Вот и недавно Херд снова смутила поклонников новым увлечением.
В минувшие выходные папарацци засняли актрису на прогулке с кинооператором Бьянкой Бути.
Женщины мило общались и не стеснялись прилюдных проявлений чувств, целуясь на улице.
Ко всему прочему журналистам стало известно, что в прошлом году Бьянке диагностировали рак молочной железы. В 2015-м Бути уже делала противоопухолевую операцию, но болезнь вернулась. Женщина не раз говорила о своем диагнозе в социальных сетях, а друзья активно собирают деньги на ее лечение на благотворительных интернет-площадках.
Комментарии2