Развод Пелагеи и Ивана Телегина стал громкой новостью ушедшего года. После того, как пара объявила о расставании, пользователи начали обсуждать произошедшее с позиции «так ей и надо». В 2016 году бывшая возлюбленная Ивана активно посещала ток-шоу и рассказывала, что Телегин бросил ее беременную ради Пелагеи. Несмотря на то, что тогда семья певицы приняла решение никак не комментировать ситуацию, спустя четыре года Светлана Ханова постаралась расставить все точки над i.
Мама Пелагеи заявила, что все разговоры про «эффект бумеранга» основаны на лживой информации, которую придумала экс-возлюбленная хоккеиста. Нельзя увести мужчину из семьи, если никакой семьи и не было: «Та девушка уехала из Москвы и жила в другом городе. Иван был свободным человеком, когда они познакомились. У него не было семьи. Девушка уехала в другой город, там родила. Они уже не жили вместе, он помогал. А потом придумала сказку. Подкорректировала факты, и вся история стала выглядеть некрасиво».
В разговоре с журналистами «КП» Ханова призналась, что спокойно приняла новость о разрыве пары: «Она никогда не была ни разлучницей, ни ревнивицей сумасшедшей. Она нормальная живая женщина. Ну так сложилось. Два характера, две сильные личности... Будет дальше жить и растить дочку. Я не вмешиваюсь, не даю ей советов. Я ее продюсер в творчестве, но не в жизни». К слову, развод никак не сказался на отношениях тещи с зятем: «У нас с ним хорошие отношения. Мы поздравили друг друга с Новым годом».
Комментарии0