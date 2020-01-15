В разговоре с журналистами «КП» Ханова призналась, что спокойно приняла новость о разрыве пары: «Она никогда не была ни разлучницей, ни ревнивицей сумасшедшей. Она нормальная живая женщина. Ну так сложилось. Два характера, две сильные личности... Будет дальше жить и растить дочку. Я не вмешиваюсь, не даю ей советов. Я ее продюсер в творчестве, но не в жизни». К слову, развод никак не сказался на отношениях тещи с зятем: «У нас с ним хорошие отношения. Мы поздравили друг друга с Новым годом».