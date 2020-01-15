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Билли Айлиш стала самой молодой певицей, написавшей заглавную песню для фильма о Джеймсе Бонде

Вот это да! Кажется, 18-летняя певица сама не может поверить в то, что ей выпала честь записать песню для фильма про «агента 007».
Билли Айлиш сообщила радостную новость в Инстаграме
Билли Айлиш сообщила радостную новость в Инстаграме

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде запланирована на апрель 2020 года, а 15 января стало известно, чья песня стала главным саундтреком шпионского боевика. Фанаты Билли Айлиш, ликуйте, ведь именно под звук ее голоса начнется новая глава приключений британского спецагента в исполнении Дэниела Крэйга.

Певица, которой всего месяц назад исполнилось 18 лет, станет самой юной звездой, создавшей песню для легендарной Бондианы. Билли пишет тексты для своих треков вместе с братом Финнеасом ОʼКоннеллом, и этот раз не станет исключением. 

Билли Айлиш
Билли Айлиш

Продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи охарактеризовали трек, название которого пока не раскрывается, как «невероятно мощный и трогательный». Дата релиза неизвестна, но обычно саундтрек выходит за месяц до премьеры.

  • Дэниэл Крейг
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    Весной этого года на экраны выйдет новый фильм о приключениях Джеймса Бонда
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Думаем, нет смысла говорить, что для Билли Айлиш участие в проекте такого уровня может стать настоящим прорывом (хотя казалось бы, куда дальше). Например, песня Skyfall, прозвучавшая в «007: Координаты ''Скайфолл''», надолго стала визитной карточкой Адель и получила «Золотой глобус». А Сэм Смит, написавший саундтрек к предыдущему фильму Бондианы, получил за него «Оскар».

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15 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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