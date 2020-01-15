Билли Айлиш стала самой молодой певицей, написавшей заглавную песню для фильма о Джеймсе Бонде

Вот это да! Кажется, 18-летняя певица сама не может поверить в то, что ей выпала честь записать песню для фильма про «агента 007».

Билли Айлиш сообщила радостную новость в Инстаграме

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде запланирована на апрель 2020 года, а 15 января стало известно, чья песня стала главным саундтреком шпионского боевика. Фанаты Билли Айлиш, ликуйте, ведь именно под звук ее голоса начнется новая глава приключений британского спецагента в исполнении Дэниела Крэйга.

Певица, которой всего месяц назад исполнилось 18 лет, станет самой юной звездой, создавшей песню для легендарной Бондианы. Билли пишет тексты для своих треков вместе с братом Финнеасом ОʼКоннеллом, и этот раз не станет исключением.

Билли Айлиш

Продюсеры фильма Майкл Уилсон и Барбара Брокколи охарактеризовали трек, название которого пока не раскрывается, как «невероятно мощный и трогательный». Дата релиза неизвестна, но обычно саундтрек выходит за месяц до премьеры.

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Думаем, нет смысла говорить, что для Билли Айлиш участие в проекте такого уровня может стать настоящим прорывом (хотя казалось бы, куда дальше). Например, песня Skyfall, прозвучавшая в «007: Координаты ''Скайфолл''», надолго стала визитной карточкой Адель и получила «Золотой глобус». А Сэм Смит, написавший саундтрек к предыдущему фильму Бондианы, получил за него «Оскар».