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Наталья Давыдова смутила пользователей Сети кадрами в «невидимом» нижнем белье

34-летняя Наталья Давыдова привыкла рассказывать подписчицам, как поддерживать в себя форме, демонстрируя результаты упорного труда на собственном примере.
Наталья Давыдова
Наталья Давыдова

Наталья Давыдова призывает подписчиков вести здоровый образ жизни, заниматься фитнесом и следить за своим питанием. Знаменитость относится к своему телу как храму и демонстрирует, насколько красиво можно выглядеть, если не пренебрегать заботой о себе и занятиями спортом. 

Наталья крайне честна со своими фолловерами, когда отвечает на их вопросы в комментариях и выкладывает посты по их просьбе. Последнее видео, опубликованное в Инстаграме Давыдовой, ненадолго заставило пользователей подумать, что Наталья предстала перед своей аудиторией без нижнего белья.

Наталья Давыдова

Первая реакция на видео, под которым Наталья рассказала о своем росте, весе и проценте жирности (178 см, 70 кг, 22%), была непередаваемой. Подписчики действительно на секунду подумали, что Наталья снимается без трусов!

  • Наталья Давыдова
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    Наталья Давыдова обожает провоцировать подписчиков, выкладывая «голые» фото
    Смотреть галерею

Присмотревшись, фолловеры поняли, что виноваты во всем бесшовные стринги, которые поначалу невозможно различить на загорелой коже.

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15 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @tetyamotya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Наталья Давыдова

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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