Наталья Давыдова смутила пользователей Сети кадрами в «невидимом» нижнем белье

34-летняя Наталья Давыдова привыкла рассказывать подписчицам, как поддерживать в себя форме, демонстрируя результаты упорного труда на собственном примере.

Наталья Давыдова

Наталья Давыдова призывает подписчиков вести здоровый образ жизни, заниматься фитнесом и следить за своим питанием. Знаменитость относится к своему телу как храму и демонстрирует, насколько красиво можно выглядеть, если не пренебрегать заботой о себе и занятиями спортом.

Наталья крайне честна со своими фолловерами, когда отвечает на их вопросы в комментариях и выкладывает посты по их просьбе. Последнее видео, опубликованное в Инстаграме Давыдовой, ненадолго заставило пользователей подумать, что Наталья предстала перед своей аудиторией без нижнего белья.

Первая реакция на видео, под которым Наталья рассказала о своем росте, весе и проценте жирности (178 см, 70 кг, 22%), была непередаваемой. Подписчики действительно на секунду подумали, что Наталья снимается без трусов!

Присмотревшись, фолловеры поняли, что виноваты во всем бесшовные стринги, которые поначалу невозможно различить на загорелой коже.