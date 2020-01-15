Стали известны подробности тайного брака экс-супруга Лолиты Милявской с женщиной на 20 лет старше него

Вот уже несколько месяцев Лолита и Дмитрий Иванов переживают бракоразводный процесс. Во время одного из последних заседаний вскрылись новые подробности личной жизни спортсмена.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Этим летом Дмитрий Иванов и Лолита Милявская объявили о расставании спустя 9 лет брака. Сначала экс-влюбленные говорили о том, что просто перестали привлекать друг друга, но после стало известно о многочисленных проблемах в их отношениях.

Во всеуслышание певица заявила об изменах молодого супруга и его алчности, потребовала признать их брак фиктивным и лишить Дмитрия израильского гражданства, полученного недавно с ее помощью.

Вскоре стало известно, что ранее Иванов состоял в весьма подозрительных отношениях с женщиной на 20 лет старше себя.

Адвокат Лолиты занялся изучением этого вопроса. Все потому, что брак мужчины был сильно похож на фиктивный и мог стать веским аргументом для защиты артистки.

По информации портала «Комсомольская правда» , буквально за год до начала отношений со звездой Дмитрий действительно был фиктивно женат.

Тогда предприимчивый спортсмен заключил брак с москвичкой, чтобы получить российское гражданство. Напомним, Иванов родился в Беларуси.

Соседи бывшей жены Дмитрия подтвердили, что между ними не было настоящих отношений. «Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте», — поведали очевидцы изданию и заявили, что у пары был подписан строгий брачный контракт, по которому мужчина не мог претендовать на имущество избранницы.



Адвокат Лолиты планирует обратить внимание суда на этот факт и доказать незаконность получения Ивановым российского паспорта. Таким образом, бывший возлюбленный знаменитости может лишиться сразу двух гражданств, что грозит ему появлением множества неудобств и проблем.

