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Стали известны подробности тайного брака экс-супруга Лолиты Милявской с женщиной на 20 лет старше него

Вот уже несколько месяцев Лолита и Дмитрий Иванов переживают бракоразводный процесс. Во время одного из последних заседаний вскрылись новые подробности личной жизни спортсмена. 
Дмитрий Иванов, Лолита Милявская
Дмитрий Иванов и Лолита Милявская

Этим летом Дмитрий Иванов и Лолита Милявская объявили о расставании спустя 9 лет брака. Сначала экс-влюбленные говорили о том, что просто перестали привлекать друг друга, но после стало известно о многочисленных проблемах в их отношениях. 

Во всеуслышание певица заявила об изменах молодого супруга и его алчности, потребовала признать их брак фиктивным и лишить Дмитрия израильского гражданства, полученного недавно с ее помощью. 

Вскоре стало известно, что ранее Иванов состоял в весьма подозрительных отношениях с женщиной на 20 лет старше себя. 

Дмитрий Иванов
 

Адвокат Лолиты занялся изучением этого вопроса. Все потому, что брак мужчины был сильно похож на фиктивный и мог стать веским аргументом для защиты артистки. 

По информации портала «Комсомольская правда», буквально за год до начала отношений со звездой Дмитрий действительно был фиктивно женат. 

Тогда предприимчивый спортсмен заключил брак с москвичкой, чтобы получить российское гражданство. Напомним, Иванов родился в Беларуси. 

Соседи бывшей жены Дмитрия подтвердили, что между ними не было настоящих отношений. «Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте», — поведали очевидцы изданию и заявили, что у пары был подписан строгий брачный контракт, по которому мужчина не мог претендовать на имущество избранницы. 

Адвокат Лолиты планирует обратить внимание суда на этот факт и доказать незаконность получения Ивановым российского паспорта. Таким образом, бывший возлюбленный знаменитости может лишиться сразу двух гражданств, что грозит ему появлением множества неудобств и проблем. 

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15 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @ivanovsport/ @lolitamilyavskaya/ Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
Теги

Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ну как то не входило в планы Иванова на малую Родину возвращаться. Жорин виртуоз))

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