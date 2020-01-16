СМИ: Ксения Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна

21-летняя модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна третьего этажа, пришла в себя. Девушка рассказала, что же случилось в ту злополучную ночь.

Ксения Пунтус

15 января стало известно, что состояние здоровья Ксении Пунтус улучшилось — девушку перевели из реанимации в травматологию. Это значит, что ее жизни уже ничего не угрожало, хотя травмы были достаточно серьезными: многочисленные ушибы и переломы, а также черепно-мозговая травма.



По данным телеграм-канала Baza, следователи уже допросили Ксению, которая пришла в себя. Девушка рассказала, что же случилось в ту злополучную ночь 11 января.

Оказывается, она пришла вместе с Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова, в его квартиру в центре Москвы — молодые люди встречались около полутора месяцев. Девушка, по ее словам, часто сидела на подоконнике с айпадом или ноутбуком, так что не стала изменять своим привычкам и на этот раз.

Беда в том, что Ксения выпила — она банально потеряла равновесие и упала. Пунтус также подтверждает слова своего возлюбленного, которые он произнес на допросе — Баков действительно спал и вообще ничего не знал о случившемся.

Напомним, 21-летнюю Ксению Пунтус примерно в четыре часа утра обнаружил под окнами дома сотрудник коммунальных служб. Он вызвал скорую, и девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу.

1 2 3 ... 8 Ксения Пунтус родилась 10 сентября 1998 года

Выдвигалось несколько теорий о том, что же произошло той ночью. Алеся Кафельникова, например, утверждала, что здесь не обошлось без криминального следа — по мнению модели, Ксению пытались спрятать в кусты. А кто-то уверен, что Пунтус пыталась свести счеты с жизнью, поскольку долго находилась в депрессии.