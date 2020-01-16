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СМИ: Ксения Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна

21-летняя модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна третьего этажа, пришла в себя. Девушка рассказала, что же случилось в ту злополучную ночь.
Ксения Пунтус
Ксения Пунтус

15 января стало известно, что состояние здоровья Ксении Пунтус улучшилось — девушку перевели из реанимации в травматологию. Это значит, что ее жизни уже ничего не угрожало, хотя травмы были достаточно серьезными: многочисленные ушибы и переломы, а также черепно-мозговая травма.

По данным телеграм-канала Baza, следователи уже допросили Ксению, которая пришла в себя. Девушка рассказала, что же случилось в ту злополучную ночь 11 января.

Оказывается, она пришла вместе с Андреем Баковым, внуком Никиты Михалкова, в его квартиру в центре Москвы — молодые люди встречались около полутора месяцев. Девушка, по ее словам, часто сидела на подоконнике с айпадом или ноутбуком, так что не стала изменять своим привычкам и на этот раз.

Беда в том, что Ксения выпила — она банально потеряла равновесие и упала. Пунтус также подтверждает слова своего возлюбленного, которые он произнес на допросе — Баков действительно спал и вообще ничего не знал о случившемся.

Напомним, 21-летнюю Ксению Пунтус примерно в четыре часа утра обнаружил под окнами дома сотрудник коммунальных служб. Он вызвал скорую, и девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу.

Выдвигалось несколько теорий о том, что же произошло той ночью. Алеся Кафельникова, например, утверждала, что здесь не обошлось без криминального следа — по мнению модели, Ксению пытались спрятать в кусты. А кто-то уверен, что Пунтус пыталась свести счеты с жизнью, поскольку долго находилась в депрессии.

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16 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @k_ksusha/Instagram

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот и получила свою минуту славы.

  • Кто будет сидеть у открытого окна зимой? Внучку холодно не стало ночью, не проснулся?Откупились как всегда.

  • Гость

    Кто будет сидеть у открытого окна зимой? Внучку холодно не стало ночью, не проснулся? Откупились как всегда.

    В Москве зимы нет. И да ,спим с полуоткрытыми окнами, т.к. топят слишком сильно.

  • Если курит, вполне сидела у открытого окна, уткнувшись в телефон.

  • Я конечно слабо могу себе представить худую девушку сидящую у окна открытого зимой! Хотя может из за алкоголя ей стало сильно жарко) не знаю.

  • А телефон рядом с местом падения нашли???

  • Вот как ладно и складно! Молодец дед Никита- подсуетился! Надеюсь, хоть достойную реабилитацию ей оплатят

  • заставили таки молчать)

  • Вполне может быть как она рассказала,пришли разгоряченные алкоголем,захотелось свежего воздуха,уселась на подоконник,тем более если часто так проводит время.Просто изначально все начали выдвигать версии одна страшнее другой,на самом деле под воздействием алкоголя и др.веществ,могут происходить банальные несчастные случаи,которые выглядят очень страшно.

  • Ее нашли почти голую. Неужели, даже если она курила, она сидела голой у открытого окна с ноутом? Че за бред.

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