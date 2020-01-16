Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

75-летний Максим Дунаевский собрался жениться в восьмой раз

Композитор дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни. Не успел Максим Исаакович объявить о разводе с Мариной Рождественской, как признался, что готов вступить в брак с новой избранницей.
Марина Рождественская, Максим Дунаевский
Марина Рождественская и Максим Дунаевский

Максим Дунаевский стал гостем программы «Судьба человека» на канале Россия-1. В ходе интервью 75-летний композитор признался, что разводится со своей седьмой супругой Мариной Рождественской после 20 лет брака. «Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — сказал композитор.

Марина Рождественская, Максим Дунаевский
Супруги поженились в 1999 году

Рождественская младше экс-супруга на 28 лет. За время брака у них родилась дочь: «Наша общая с Мариной дочь Полина уже закончила школу. У нее есть свои мечты, о которых она не докладывает. Мне, конечно, грустно, что мы расстались. Мы пишем друг другу, что скучаем, но жить вместе не можем».

Мария Дунаевская, Полина Дунаевская, Максим Дунаевский, Марина Рождественская
Полина Дунаевская (на фото по правую руку своего знаменитого отца)

После заявления о разрыве Максим признался, что уже успел найти новую любовь. Женщину зовут Алла. По профессии она музыковед, кандидат наук. «В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла — близкий мне человек. Она кругом сопровождает меня. Мы третий год вместе», — поделился музыкант.

Дунаевский уверил, что расставание с Рождественской никак не связано с Аллой: «Причина нашего развода не в другой женщине. Я меньше всего похож на легкомысленного человека, который способен на старости лет пуститься во все тяжкие. Не в этом дело», — заметил композитор.

Перейти к обсуждению 4


16 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @maksimdunaevskii/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Россия1/YouTube.com, Persona Stars
Теги

Максим Дунаевский

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Да все понятно. Жена на 30 лет моложе.. Это в 20 еще можно жить с мужчиной старше на столько, в 40 и старше уже нереально это сложно. Вот мне 50..Представить что мужу 80... Жене все надоело. И это она поставила точку, а не этот дедушка.

  • ЗАГСоман.

  • Какая разница в 50 сколько лет мужу? Сидите вместе телек смотрите и огурцы солите.

  • Привычка жениться.....Молодец, есть порох в пороховницах

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.