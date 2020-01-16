75-летний Максим Дунаевский собрался жениться в восьмой раз

Максим Дунаевский стал гостем программы «Судьба человека» на канале Россия-1. В ходе интервью 75-летний композитор признался, что разводится со своей седьмой супругой Мариной Рождественской после 20 лет брака. «Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — сказал композитор.
Рождественская младше экс-супруга на 28 лет. За время брака у них родилась дочь: «Наша общая с Мариной дочь Полина уже закончила школу. У нее есть свои мечты, о которых она не докладывает. Мне, конечно, грустно, что мы расстались. Мы пишем друг другу, что скучаем, но жить вместе не можем».
После заявления о разрыве Максим признался, что уже успел найти новую любовь. Женщину зовут Алла. По профессии она музыковед, кандидат наук. «В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла — близкий мне человек. Она кругом сопровождает меня. Мы третий год вместе», — поделился музыкант.
Дунаевский уверил, что расставание с Рождественской никак не связано с Аллой: «Причина нашего развода не в другой женщине. Я меньше всего похож на легкомысленного человека, который способен на старости лет пуститься во все тяжкие. Не в этом дело», — заметил композитор.