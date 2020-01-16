75-летний Максим Дунаевский собрался жениться в восьмой раз

Композитор дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни. Не успел Максим Исаакович объявить о разводе с Мариной Рождественской, как признался, что готов вступить в брак с новой избранницей.

Марина Рождественская и Максим Дунаевский

Максим Дунаевский стал гостем программы «Судьба человека» на канале Россия-1. В ходе интервью 75-летний композитор признался, что разводится со своей седьмой супругой Мариной Рождественской после 20 лет брака. «Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — сказал композитор.

Супруги поженились в 1999 году

Рождественская младше экс-супруга на 28 лет. За время брака у них родилась дочь: «Наша общая с Мариной дочь Полина уже закончила школу. У нее есть свои мечты, о которых она не докладывает. Мне, конечно, грустно, что мы расстались. Мы пишем друг другу, что скучаем, но жить вместе не можем».

Полина Дунаевская (на фото по правую руку своего знаменитого отца)

После заявления о разрыве Максим признался, что уже успел найти новую любовь. Женщину зовут Алла. По профессии она музыковед, кандидат наук. «В ближайшее время мы сыграем свадьбу. Алла — близкий мне человек. Она кругом сопровождает меня. Мы третий год вместе», — поделился музыкант.

1 2 3 ... 11 Максим Дунаевский поделился изменениями в своей личной жизни

Дунаевский уверил, что расставание с Рождественской никак не связано с Аллой: «Причина нашего развода не в другой женщине. Я меньше всего похож на легкомысленного человека, который способен на старости лет пуститься во все тяжкие. Не в этом дело», — заметил композитор.