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На жеребьевке ЧМ по регби принц Гарри старался выглядеть веселым, но наотрез отказался общаться с прессой

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что хотят сложить с себя королевские обязанности и стать более независимыми. Герцогиня Сассекская сейчас лучится счастьем в Канаде, а вот ее супруг, оставшийся в Лондоне, выглядит не столь радостным.

16 января принц Гарри впервые появился на публике после того, как объявил о том, что они с Меган складывают с себя королевские полномочия. Герцог Сассексский прибыл в Букингемский дворец, чтобы принять участие в жеребьевке чемпионата мира по регби.

Меган, напомним, сейчас находится в Канаде. Она посетила центр Downtown Eastside Women's Centre в Ванкувере, а позже встретилась с представительницами организации Justice for Girls. И пока герцогиня просто светится от счастья, Гарри... Смотрите сами.

Конечно, он пытался «надеть» улыбку, когда вышел из машины, только вот на снимках внутри автомобиля, сделанных папарацци, он выглядит очень задумчивым и даже печальным. Видимо, переговоры с семьей по поводу того, в какую сторону Сассексы будут двигаться дальше, сильно его нервируют.

Показательно, что 35-летний Гарри с удовольствием общался с собравшимися во дворе детьми, шутил и смеялся. А вот когда СМИ спросили у него, как идут королевские переговоры и на какой стадии его отношения с принцем Чарльзом и принцем Уильямом, рыжеволосый беглец развернулся и ушел во дворец, не проронив ни слова. Очевидно, герцог действительно устал от прессы, которая постоянно третировала его и его супругу.

Напомним, спустя несколько дней после того, как Сассексы объявили о своей скорой отставке, официальное заявление выпустила Елизавета II. Королева проявила чудеса выдержки: «Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью».

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16 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, @dewcvan/Instagram
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Бедолага, попал как кур в ощип....(((

  • Мужик скучает по жене и ребенку. Ему эти рауты поперек горла. Хватит уже додумывать чушь про него.

  • Он такой классный, уютный, обаятельный. Притягательный человек.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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