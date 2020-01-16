На жеребьевке ЧМ по регби принц Гарри старался выглядеть веселым, но наотрез отказался общаться с прессой

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что хотят сложить с себя королевские обязанности и стать более независимыми. Герцогиня Сассекская сейчас лучится счастьем в Канаде, а вот ее супруг, оставшийся в Лондоне, выглядит не столь радостным.

16 января принц Гарри впервые появился на публике после того, как объявил о том, что они с Меган складывают с себя королевские полномочия. Герцог Сассексский прибыл в Букингемский дворец, чтобы принять участие в жеребьевке чемпионата мира по регби.

Меган, напомним, сейчас находится в Канаде. Она посетила центр Downtown Eastside Women's Centre в Ванкувере, а позже встретилась с представительницами организации Justice for Girls. И пока герцогиня просто светится от счастья, Гарри... Смотрите сами.

Конечно, он пытался «надеть» улыбку, когда вышел из машины, только вот на снимках внутри автомобиля, сделанных папарацци, он выглядит очень задумчивым и даже печальным. Видимо, переговоры с семьей по поводу того, в какую сторону Сассексы будут двигаться дальше, сильно его нервируют.

Показательно, что 35-летний Гарри с удовольствием общался с собравшимися во дворе детьми, шутил и смеялся. А вот когда СМИ спросили у него, как идут королевские переговоры и на какой стадии его отношения с принцем Чарльзом и принцем Уильямом, рыжеволосый беглец развернулся и ушел во дворец, не проронив ни слова. Очевидно, герцог действительно устал от прессы, которая постоянно третировала его и его супругу.



Напомним, спустя несколько дней после того, как Сассексы объявили о своей скорой отставке, официальное заявление выпустила Елизавета II. Королева проявила чудеса выдержки: «Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью».