45-летняя Божена Рынска стала мамой в первый раз

Летом 2019-го Божена подтвердила, что суррогатная мать вынашивает ее первенца. Рынска начала готовиться к появлению девочки на свет — советовалась с друзьями на Фейсбуке, обустраивала детскую, подыскивала опекуна на случай, если не сможет найти в себе силы жить дальше.

В ноябре знаменитость объявила, что ее общий с Игорем Малашенко ребенок появится ровно через год после его смерти — в конце февраля 2020-го.

Через месяц после предполагаемой даты, 29 марта, Рынска сообщила, что стала мамой. Кадр с новорожденной девочкой украсил обложку нового номера журнала Hello!. Снимок Божена опубликовала в Инстаграме.