45-летняя Божена Рынска стала мамой в первый раз

Божена Рынска не стала делать тайну из новости о том, что готовится к рождению дочери, и довольно подробно написала об этом событии в социальных сетях. Вдова Игоря Малашенко проделала долгий путь к столь желанному для себя статусу. За спиной — процедура заморозки эмбрионов и неудачные попытки ЭКО.
Летом 2019-го Божена подтвердила, что суррогатная мать вынашивает ее первенца. Рынска начала готовиться к появлению девочки на свет — советовалась с друзьями на Фейсбуке, обустраивала детскую, подыскивала опекуна на случай, если не сможет найти в себе силы жить дальше.
В ноябре знаменитость объявила, что ее общий с Игорем Малашенко ребенок появится ровно через год после его смерти — в конце февраля 2020-го.
Через месяц после предполагаемой даты, 29 марта, Рынска сообщила, что стала мамой. Кадр с новорожденной девочкой украсил обложку нового номера журнала Hello!. Снимок Божена опубликовала в Инстаграме.
«Здесь Женечка недовольная, разбудили. Но уже сейчас мы научились улыбаться и агукать. Все подробности — в материале. Новая глава моей жизни — #женечкамалашенко — официально открыта», — написала молодая мать под фото.
Счастливая Божена принимает поздравления в Инстаграме и в скором времени обещает поделиться подробностями. А пока лишь говорит, что «Игоревна — копия папы». Поздравляем!
29 марта 2020 · ·
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