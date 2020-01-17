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Алена Водонаева рассказала о своем новом возлюбленном-хоккеисте

Алена Водонаева приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Звезда тщательно скрывает своего избранника, но кое-какие любопытные детали о нем все же рассекретила.
Алена Водонаева

На днях Алена Водонаева стала героиней YouTube-шоу Дениса Ковальского. Не обошлось в интервью и без вопросов, касающихся личной жизни телеведущей. Она не стала увиливать от ответа. Более того, первой заметила, что вечером после шоу у нее намечен «секс по расписанию».

Алена Водонаева
Алена Водонаева и Денис Ковальский

Правда, имени возлюбленного Водонаева так и не назвала. Она не собирается раньше времени раскрывать личность бойфренда. Тем не менее кое-какими подробностями о нем звезда поделилась.

«Никто его не знает, потому что я не афиширую. Это хоккеист», — сообщила Алена. Ведущего заинтересовало, почему Водонаева предпочла именно этого спортсмена: «Почему у всех мода на хоккеистов? У них клюшки, что ли, большие?». Кроме того, она заметила, что возлюбленный младше нее. 

Ведущий усомнился, что Алене может быть с ним интересно: «Что может пацан двадцатилетний? У него ветер в голове». «Мы смотрим мемасики и фильмы», — пояснила телеведущая. 

Алена рассказала, что быть ее возлюбленным — дело не из простых, ведь у звезды непростой характер. 

«Моей второй половиной очень тяжело стать, потому что у меня запросы очень большие. Я сама человек очень непростой и требовательный к себе. И к мужчинам я требовательна тоже. Со мной правда непросто», — честно призналась Водонаева.
  • Алена Водонаева
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    Алена Водонаева не собирается пока раскрывать личность своего нового возлюбленного
    Смотреть галерею

Напомним, Алена Водонаева дважды была замужем. В браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым у нее родился сын Богдан. В 2017 году она сыграла свадьбу с диджеем Алексеем Комовым, но развелась через полтора года.

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17 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @alenavodonaeva/Instagram, @Ковальский/YouTube.com
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Алена Водонаева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • "Никто его не знает, потому что я не афиширую". Родители хоккеиста хоть сына своего знают, им Водонаева проафишировала парня? Эта женщина точно журналист?

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