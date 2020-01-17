В июле 2019 года Марина Хлебникова призналась, что страдает от неизлечимой болезни и не знает, сколько ей осталось жить. Назло неутешительным прогнозам врачей певица борется с недугом. Исполнительница хита «Солнышко мое, вставай!» сообщила, что, несмотря на прекрасный аппетит, никак не может набрать вес.
«Медики стараются, помогают мне во всем, но килограммы я так и не набираю. Меня очень пугает мой вес», — заявила певица.
Впрочем, Хлебникова отметила, что хотя бы перестала худеть: «Вес застыл на одной отметке. Это уже радует. Аппетит у меня хороший — я приезжаю домой с работы и ем как сумасшедшая: суп, второе, салат. Вчера вообще половину коробки печенья сама съела...»
В разговоре с «Собеседником» певица заявила, что истинных поклонников не должно волновать, сколько весит их кумир, ведь главное — как он выступает на сцене.
«Ну да, я худенькая, и что? Нужно об этом орать? Вот если бы я в клинике лежала, было бы совсем другое дело!» — эмоционально рассуждает Марина.
У знаменитости загруженный график. По словам Хлебниковой, она не может даже вырваться в отпуск, потому что весь январь занят концертами.
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