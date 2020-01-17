Впрочем, Хлебникова отметила, что хотя бы перестала худеть: «Вес застыл на одной отметке. Это уже радует. Аппетит у меня хороший — я приезжаю домой с работы и ем как сумасшедшая: суп, второе, салат. Вчера вообще половину коробки печенья сама съела...»

В разговоре с «Собеседником» певица заявила, что истинных поклонников не должно волновать, сколько весит их кумир, ведь главное — как он выступает на сцене.