Что известно о грядущей свадебной церемонии Дарьи Жуковой и Ставроса Ниархоса

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос тайно поженились несколько месяцев назад. Однако, судя по всему, звездная пара устраивает второе пышное торжество с большим размахом. Woman.ru рассказывает детали торжественной церемонии, которая состоится совсем скоро.

Свадьба 38-летней галеристки Дарьи Жуковой и 34-летнего греческого миллиардера Ставроса Ниархоса может стать одним из главных событий нового года. Подготовка к торжественному мероприятию велась давно, но подробности о нем начали всплывать лишь на днях.

13 января Дарья и ее супруг прибыли в Санкт-Мориц и тотчас же попали в объективы фотографов. Жукова безмятежно улыбалась, в то время как Ставрос выглядел более сосредоточенным и серьезным.

В настоящее время Дарья встречает именитых гостей и приятно проводит время с подругами. В инстаграм-историях актрисы и модели Сары Фостер появилось совместное фото приятельниц. «Разоренные домохозяйки Санкт-Морица отправляются за пиццей», — подписала снимок звезда.

Дарья Жукова с подругами

Судя по всему, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Дженнифер Мейер, а также модель Келли Сойер точно получили заветные приглашения.

Также появился кадр с предсвадебного обеда, прошедшего в горах. Примечательно, что о гостях позаботились и предложили им теплые шерстяные пледы.

Как сообщает издание Daily Mail, среди других гостей (их будет не менее трехсот) также ожидаются дизайнер Диана фон Фюрстенберг, актрисы Лив Тайлер и Гвинет Пэлтроу, а также модель Карли Клосс со своим супругом Джошуа Кушнером (младшим братом Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп) и звездная чета Бекхэмов.



Ожидается, что сначала влюбленные принесут друг другу клятвы любви и верности в мэрии города. Само торжество пройдет в пятизвездочном отеле Kulm Hotel St. Moritz, который принадлежит семье Ниархоса. За музыку на свадьбе будет отвечать диджей Марк Ронсон, известный прежде всего дуэтом Uptown funk с Бруно Марсом.

Daily Mail также ссылается на главу отеля Kulm Хайнца Хюнкелера. Он рассказал местному изданию Engadiner Post, что на празднестве соберется «весьма интернациональное и высшее общество».

На весь январский уик-энд отель будет закрыт, а в ресторане уже 17 января состоится праздничный ужин перед свадьбой. Неподалеку от гостиницы установили несколько шатров.



По слухам, флористы уже сбились с ног, отправляя в отель розовые и фиолетовые розы. Вазы с цветами будут украшать вход в банкетный зал.



1 2 3 ... 12 Дарья Жукова и Ставрос Ниархос тайно поженились 12 октября

Кроме того, издание Daily Mail сообщило, что в Санкт-Мориц уже прибыли принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Моцци, которые также приглашены на свадьбу. Встретившись с гостями, Дарья крепко обняла королевскую особу и продемонстрировала ей кольцо на безымянном пальце.