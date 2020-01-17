Ксения Собчак продемонстрировала округлые ягодицы в стойке на руках

Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают на Мальдивах, арендуя шикарную виллу. Помимо купания в океане и регулярных солнечных ванн, Ксения занимается йогой. Собчак выложила фото с занятия.

Яна Расковалова и Ксения Собчак

Ксения Анатольевна сообщает поклонникам все подробности своего путешествия на Мальдивы. 17 января знаменитость выложила снимок, на котором запечатлена в стойке на руках во время занятия йогой.

На фото также позирует подруга Ксении — дизайнер Яна Расковалова. С первого взгляда сложно признать на фото Собчак, поэтому знаменитость уточнила это в подписи: «Йожимся и зожимся — я в стойке, а Яна уже после нее».

Ксения Собчак

Невозможно не обратить внимание на аппетитные ягодицы экс-кандидата в президенты. «Хороша Ксения, и фигура ей под стать», «Ксения, с таким шикарным задом если не заладится в каких-то других сферах деятельности — смело в фитоняшки», «А ноги космос вообще!» — написали восторженные фолловеры.

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Некоторые подписчики заявили, что «все дело в гравитации, да и фото могло быть подправлено. Ксения никак не отреагировала на подобные высказывания, а вот ее преданные поклонники засмеяли комментаторов, обвинив их в зависти к формам звезды.