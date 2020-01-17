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Без фильтров: как звезда Инстаграма Анастасия Квитко выглядит на пляже в реальной жизни

Анастасия Квитко регулярно радует своих подписчиков новыми снимками. Но, как оказалось, «русская Ким Кардашьян» порой фотошопит себя до неузнаваемости. 
Анастасия Квитко

За жизнью инстадивы Анастасии Квитко следит более 10 миллионов фолловеров. Ее пикантные снимки, на которых пышное тело девушки едва прикрывает одежда, собирают тысячи лайков и комментариев. Многие называют уроженку Калининграда «русской Ким Кардашьян» и мечтают о таких же выдающихся достоинствах, как у нее.

Однако, как и многие знаменитости, Анастасия прибегает к графическим редакторам, чтобы подкорректировать фигуру.

Об этом красноречиво свидетельствуют пляжные снимки знаменитости, проживающей в Калифорнии. На них можно заметить следы целлюлита на бедрах Квитко и ее бугристый живот

Анастасия Квитко

Впрочем, не все фолловеры Анастасии видят в том, что она редактирует снимки, нечто предосудительное. Некоторые относятся к этому спокойно. В конце концов, они смотрят ее Инстаграм ради красочных пикантных снимков с пышногрудой красавицей, а уж их в микроблоге Квитко предостаточно.

Напомним, летом 25-летняя Анастасия Квитко сильно смутила пользователей Сети микроскопическим купальником, завязки которого буквально «потерялись» в складках на ее теле.

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17 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @anastasiya_kvitko/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, East News
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Анастасия Квитко

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Гость

    Такая тумба, даже Кимусик смотрится изящной ланью рядом с ней)

    И с деревенским фейсом, хоть и перекроенным.

  • Гость

    И с деревенским фейсом, хоть и перекроенным.

    только хотела написать про ее свиной пятак ))

  • Смотрится ужасно, дисгармонично. Хотя.. ножки крепкие, ей бы в поле или в доярки. Раньше такие ценились на селе)) Аристократки тонкокостные, изящные, а тут Дуся-агрегат.

  • Ладно фигура... но и морда лица совсем другая)

  • Ой ну надо же,как оказалось она фотошопит😱,а я то думала от природы такая,и прям кожа гладенькая-ровненькая,и складочек никаких,и т.д.,и т.п.Чего делать то?Как жить дальше?Нет справедливости и правды нигде!Пойду тортика наверну

  • Обычная жируха, перетянутая малюсеньким купальником. Вообще ничего особенного, кроме наглости пририсовывать себе в Фотошопе тонкую талию и тп

  • О, давно ее не было...я уже и забыла о ее существовании ))

  • Давненько кентавра не было. И вот опять.

  • Да что бедра, что целлюлит, - вы посмотрите на степень отечности лодыжек и совершенно поплывший овал лица! Пить барышне надо меньше, судя по всем признакам, вот что. Правда, наверное, в ее нелегкой профессии, если не пить, то вовсе жить невыносимо...

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