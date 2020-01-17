Без фильтров: как звезда Инстаграма Анастасия Квитко выглядит на пляже в реальной жизни

Анастасия Квитко регулярно радует своих подписчиков новыми снимками. Но, как оказалось, «русская Ким Кардашьян» порой фотошопит себя до неузнаваемости.

За жизнью инстадивы Анастасии Квитко следит более 10 миллионов фолловеров. Ее пикантные снимки, на которых пышное тело девушки едва прикрывает одежда, собирают тысячи лайков и комментариев. Многие называют уроженку Калининграда «русской Ким Кардашьян» и мечтают о таких же выдающихся достоинствах, как у нее.

Однако, как и многие знаменитости, Анастасия прибегает к графическим редакторам, чтобы подкорректировать фигуру.

Об этом красноречиво свидетельствуют пляжные снимки знаменитости, проживающей в Калифорнии. На них можно заметить следы целлюлита на бедрах Квитко и ее бугристый живот.



Впрочем, не все фолловеры Анастасии видят в том, что она редактирует снимки, нечто предосудительное. Некоторые относятся к этому спокойно. В конце концов, они смотрят ее Инстаграм ради красочных пикантных снимков с пышногрудой красавицей, а уж их в микроблоге Квитко предостаточно.

1 2 3 ... 11 Анастасия Квитко прославилась благодаря своим пышным формам

Напомним, летом 25-летняя Анастасия Квитко сильно смутила пользователей Сети микроскопическим купальником, завязки которого буквально «потерялись» в складках на ее теле.