Без фильтров: как звезда Инстаграма Анастасия Квитко выглядит на пляже в реальной жизни

За жизнью инстадивы Анастасии Квитко следит более 10 миллионов фолловеров. Ее пикантные снимки, на которых пышное тело девушки едва прикрывает одежда, собирают тысячи лайков и комментариев. Многие называют уроженку Калининграда «русской Ким Кардашьян» и мечтают о таких же выдающихся достоинствах, как у нее.
Об этом красноречиво свидетельствуют пляжные снимки знаменитости, проживающей в Калифорнии. На них можно заметить следы целлюлита на бедрах Квитко и ее бугристый живот.
Впрочем, не все фолловеры Анастасии видят в том, что она редактирует снимки, нечто предосудительное. Некоторые относятся к этому спокойно. В конце концов, они смотрят ее Инстаграм ради красочных пикантных снимков с пышногрудой красавицей, а уж их в микроблоге Квитко предостаточно.
Напомним, летом 25-летняя Анастасия Квитко сильно смутила пользователей Сети микроскопическим купальником, завязки которого буквально «потерялись» в складках на ее теле.