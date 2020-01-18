Даша Жукова сыграла свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом в Швейцарии

В Швейцарии, на сутки раньше предполагаемой даты, состоялась долгожданная свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса. Поздравляем!

Вечером 17 января отгремела свадьба Даши Жуковой и греческого красавца-миллиардера Ставроса Ниархоса. Торжество, по сообщениям западных СМИ, обошлось паре в баснословные 6,5 млн долларов.

Праздник прошел на фешенебельном швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Фото счастливых молодоженов сделал журналист и фотограф Герман Ларкин.

Даша выбрала для свадьбы лаконичное белое платье с длинным шлейфом, а Ставрос — классический черный смокинг.

Свадьба была звездной. О чем говорить, если там присутствовала сама Кейт Хадсон? Также поздравить пару приехали Карли Клосс, Орландо Блум, Вито Шнабель (бывший парень Хайди Клум), принцесса Беатрис с женихом Алессандро Мапелли, Пьер Казираги (внук Грейс Келли) и другие именитые гости.

Приютил друзей Даши и Ставроса пятизвездочный отель Kulm — он принадлежит семье жениха.

1 2 3 ... 8 В августе 2017-го Даша Жукова рассталась с Романом Абрамовичем

Официально Даша и Ставрос стали мужем и женой еще в прошлом году в Париже, а вот пир на весь мир устроили только сейчас. Супруги начали встречаться в 2017 году после того, как Жукова развелась с Романом Абрамовичем.