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Даша Жукова сыграла свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом в Швейцарии

В Швейцарии, на сутки раньше предполагаемой даты, состоялась долгожданная свадьба Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса. Поздравляем!

Вечером 17 января отгремела свадьба Даши Жуковой и греческого красавца-миллиардера Ставроса Ниархоса. Торжество, по сообщениям западных СМИ, обошлось паре в баснословные 6,5 млн долларов.

Праздник прошел на фешенебельном швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц. Фото счастливых молодоженов сделал журналист и фотограф Герман Ларкин.

Даша выбрала для свадьбы лаконичное белое платье с длинным шлейфом, а Ставрос — классический черный смокинг.

Свадьба была звездной. О чем говорить, если там присутствовала сама Кейт Хадсон? Также поздравить пару приехали Карли Клосс, Орландо Блум, Вито Шнабель (бывший парень Хайди Клум), принцесса Беатрис с женихом Алессандро Мапелли, Пьер Казираги (внук Грейс Келли) и другие именитые гости.

Приютил друзей Даши и Ставроса пятизвездочный отель Kulm — он принадлежит семье жениха. 

Официально Даша и Ставрос стали мужем и женой еще в прошлом году в Париже, а вот пир на весь мир устроили только сейчас. Супруги начали встречаться в 2017 году после того, как Жукова развелась с Романом Абрамовичем.

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18 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Дарья Жукова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • А таких как маркла не зовут,ахаха

  • Гость

    А таких как маркла не зовут,ахаха

    И Собчак тоже не позвали почему-то....

  • Там присутствовала сама Кейт Хатсон ! Аффтор жжот !!

  • Молодец она, ничего не скажешь. Выходит замуж исключительно за миллиардеров. А тут ещё и молодой-красивый. Красотка!

  • Молодец! Красивый, молодой, богатый! Вот это действительно класный муж!!! А не все эти фифы с противными старыми грибами.

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