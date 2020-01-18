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Фолловеры уверены, что Оксана Самойлова намекнула на пол ребенка, показав купленные для него вещи

По цвету купленной одежды для будущего малыша поклонники Оксаны Самойловой решили, что девушка и ее муж Джиган в очередной раз ждут девочку.

Уже в феврале 31-летняя Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз. Поклонники надеются, что она ждет мальчика — в семье бизнесвумен и рэпера Джигана уже подрастают три дочерей, так что самое время произвести на свет наследника.

Оксана интригует фолловеров в Инстаграме и не афиширует пол будущего малыша. Однако 18 января Самойлова, как уверены поклонники, тонко намекнула на то, что и на этот раз она станет мамой маленькой принцессы.

Все дело в том, что Оксана выложила в Инстаграм фото, на котором держит боди для новорожденных. Одно черное, а другое — белое с розовыми пятнами. 

«Опять девочка?», «Ну вот, малая будет», «Девочка? За пятым пойдете точно», — пишут фолловеры в комментариях. 

Многие уверены: черное боди подходит и мальчикам, и девочкам, а вот розовое на будущего наследника не наденешь. А значит, Самойлова и Джиган снова ждут маленькую красавицу. Логика, конечно, несколько странная и совсем не в духе 2020-го года, но все же.

Некоторые, правда, уверены, что таким образом Самойлова просто вводит поклонников в заблуждение. 

Сама Оксана под снимком заявила, что «теперь можно рожать спокойно», ведь она закупила все необходимое для ребенка, причем «за один раз». В списке кроватка, коляска, пеленальный столик, термометр, одежда, лекарства, ватные принадлежности и многое другое.

  • Оксана Самойлова, Джиган
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    Оксана Самойлова и Джиган — одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса
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Кстати, коляску Самойлова засветила в инстаграм-историях, и поклонники отметили, что она зеленая. «Мальчик все-таки», — довольно заявили они.

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18 января 2020
Текст Анна Миллионова
Фото @samoylovaoxana/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Оксана, остановись! Ты становишься похожей на анекдот!

  • Они что для каждого ребенка покупают новую кроватку, коляску, пеленальный столик, одежду??? Их девочки все ломают и портят или просто родители-потребители не жалеют природу?

  • Я читала, что у них будет мальчик)

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