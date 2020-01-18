Фолловеры уверены, что Оксана Самойлова намекнула на пол ребенка, показав купленные для него вещи

По цвету купленной одежды для будущего малыша поклонники Оксаны Самойловой решили, что девушка и ее муж Джиган в очередной раз ждут девочку.

Уже в феврале 31-летняя Оксана Самойлова станет мамой в четвертый раз. Поклонники надеются, что она ждет мальчика — в семье бизнесвумен и рэпера Джигана уже подрастают три дочерей, так что самое время произвести на свет наследника.

Оксана интригует фолловеров в Инстаграме и не афиширует пол будущего малыша. Однако 18 января Самойлова, как уверены поклонники, тонко намекнула на то, что и на этот раз она станет мамой маленькой принцессы.

Все дело в том, что Оксана выложила в Инстаграм фото, на котором держит боди для новорожденных. Одно черное, а другое — белое с розовыми пятнами.

«Опять девочка?», «Ну вот, малая будет», «Девочка? За пятым пойдете точно», — пишут фолловеры в комментариях.

Многие уверены: черное боди подходит и мальчикам, и девочкам, а вот розовое на будущего наследника не наденешь. А значит, Самойлова и Джиган снова ждут маленькую красавицу. Логика, конечно, несколько странная и совсем не в духе 2020-го года, но все же.



Некоторые, правда, уверены, что таким образом Самойлова просто вводит поклонников в заблуждение.



Сама Оксана под снимком заявила, что «теперь можно рожать спокойно», ведь она закупила все необходимое для ребенка, причем «за один раз». В списке кроватка, коляска, пеленальный столик, термометр, одежда, лекарства, ватные принадлежности и многое другое.

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Кстати, коляску Самойлова засветила в инстаграм-историях, и поклонники отметили, что она зеленая. «Мальчик все-таки», — довольно заявили они.