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Цветущая Меган Маркл сама села за руль и забрала подругу из аэропорта

Меган Маркл наслаждается жизнью в Канаде. 17 января к герцогине Сассекской прилетела ее подруга, а экс-актриса сама села за руль, чтобы встретить ее из аэропорта.

Конечно, Меган в Канаде дышится намного свободнее, чем в душной Англии, но за каждым ее шагом все равно следят папарацци. 17 января, например, Маркл попала в объектив папарацци, когда сидела в машине, припаркованной у аэропорта города Виктория.

Забирала из воздушной гавани экс-актриса не принца Гарри — он все еще находится в Лондоне, где пытается уладить все семейные вопросы, связанные с недавним «Мегзитом». К Меган прилетела близкая подруга Хизер Дорак — по совместительству ее тренер по пилатесу.

Хизер быстро села в машину Меган, и девушки уехали. Примечательно, что вместе с герцогиней Сассекской и ее подругой в машине находился некий мужчина. Вероятнее всего, это был телохранитель пока еще монаршей особы.

Интересно также то, что в Сети появилась информация о том, что Меган и Гарри уволили всех сотрудников, которые работали на них во Фрогмор-хаусе в Лондоне.

Это породило волну слухов, что Гарри и Меган лукавили, когда говорили, что будут жить на две страны, и приняли решение обосноваться в Канаде. И если герцог Сассекский иногда будет прилетать на родину, чтобы принимать участие в важных королевских мероприятиях и видеться с семьей, то Меган, скорее всего, покинула ненавистную Англию навсегда.

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18 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не в Фрогмор-хаусе, а во Фрогмор-коттедже. Это две большие разницы. Фрогмор-хаус огромный замок, а Фрогмор-коттедж небольшой скромный домик типа такого где прислуга живет.

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