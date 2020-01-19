«Они превращают королевскую семью в супермаркет»: Томас Маркл сделал выпад в адрес дочери и принца Гарри

Томас Маркл в очередной раз высказался против своей родной дочери, герцогини Сассекской.
В новом 90-минутном телевизионном документальном фильме «Томас Маркл: Моя история» мужчина высказал свое мнение по поводу «Мегзита». По словам Томаса, Меган и Гарри ведут себя «позорно». «Они превратились в потерянные души, сами не знают, чего хотят», — заявил отец Меган.
Также он уверен, что Меган получила то, о чем мечтает каждая девочка — она стала принцессой. Теперь же, по словам Томаса, она просто «выбрасывает все, что имеет», в обмен на деньги.
«Когда они поженились, они приняли на себя обязательство быть частью королевской семьи и представлять ее. Это один из самых долгоживущих институтов, и они уничтожают его. Это нелепо, они не должны так поступать. Благодаря их стараниям королевская семья превратилась в супермаркет с короной сверху», — высказался Томас, добавив, что Меган не пыталась с ним связаться.
Никто, впрочем, не удивлен: поведение отца Меган просто шокирует. Несколько дней назад стало известно, что мужчина готов выступить против родной дочери в суде, если это потребуется.
Меган собирается судиться с изданием Mail on Sunday. Таблоид опубликовал письмо, которое Маркл отправила отцу незадолго до свадьбы. Собственно, Томас сам предоставил опус дочери журналистам — он был очень обижен на Меган.
Сам мистер Маркл объяснил, что обнародовал письмо свой дочери, полное боли и страданий, потому что был недоволен тем, что его репутация была испорчена после того, как близкие друзья Меган обратились к изданию People и рассказали, каким прекрасным человеком герцогиня является на самом деле.