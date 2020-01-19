«Они превращают королевскую семью в супермаркет»: Томас Маркл сделал выпад в адрес дочери и принца Гарри

Отец Меган Маркл обвинил свою дочь в том, что она «удешевила» королевскую семью и выбросила «мечту каждой девушки» за деньги.

Томас Маркл в очередной раз высказался против своей родной дочери, герцогини Сассекской.

В новом 90-минутном телевизионном документальном фильме «Томас Маркл: Моя история» мужчина высказал свое мнение по поводу «Мегзита». По словам Томаса, Меган и Гарри ведут себя «позорно». «Они превратились в потерянные души, сами не знают, чего хотят», — заявил отец Меган.

Также он уверен, что Меган получила то, о чем мечтает каждая девочка — она стала принцессой. Теперь же, по словам Томаса, она просто «выбрасывает все, что имеет», в обмен на деньги.

«Когда они поженились, они приняли на себя обязательство быть частью королевской семьи и представлять ее. Это один из самых долгоживущих институтов, и они уничтожают его. Это нелепо, они не должны так поступать. Благодаря их стараниям королевская семья превратилась в супермаркет с короной сверху», — высказался Томас, добавив, что Меган не пыталась с ним связаться.

Никто, впрочем, не удивлен: поведение отца Меган просто шокирует. Несколько дней назад стало известно, что мужчина готов выступить против родной дочери в суде, если это потребуется.

«Если его позовут, он придет», — сказала сводная сестра герцогини Саманта Маркл в интервью BBC.

Меган собирается судиться с изданием Mail on Sunday. Таблоид опубликовал письмо, которое Маркл отправила отцу незадолго до свадьбы. Собственно, Томас сам предоставил опус дочери журналистам — он был очень обижен на Меган.

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Сам мистер Маркл объяснил, что обнародовал письмо свой дочери, полное боли и страданий, потому что был недоволен тем, что его репутация была испорчена после того, как близкие друзья Меган обратились к изданию People и рассказали, каким прекрасным человеком герцогиня является на самом деле.