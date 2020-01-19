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«Они превращают королевскую семью в супермаркет»: Томас Маркл сделал выпад в адрес дочери и принца Гарри

Отец Меган Маркл обвинил свою дочь в том, что она «удешевила»  королевскую семью и выбросила «мечту каждой девушки» за деньги.

Томас Маркл в очередной раз высказался против своей родной дочери, герцогини Сассекской. 

В новом 90-минутном телевизионном документальном фильме «Томас Маркл: Моя история» мужчина высказал свое мнение по поводу «Мегзита». По словам Томаса, Меган и Гарри ведут себя «позорно». «Они превратились в потерянные души, сами не знают, чего хотят», — заявил отец Меган.  

Также он уверен, что Меган получила то, о чем мечтает каждая девочка — она стала принцессой. Теперь же, по словам Томаса, она просто «выбрасывает все, что имеет», в обмен на деньги. 

«Когда они поженились, они приняли на себя обязательство быть частью королевской семьи и представлять ее. Это один из самых долгоживущих институтов, и они уничтожают его. Это нелепо, они не должны так поступать. Благодаря их стараниям королевская семья превратилась в супермаркет с короной сверху», — высказался Томас, добавив, что Меган не пыталась с ним связаться.

Никто, впрочем, не удивлен: поведение отца Меган просто шокирует. Несколько дней назад стало известно, что мужчина готов выступить против родной дочери в суде, если это потребуется. 

«Если его позовут, он придет», — сказала сводная сестра герцогини Саманта Маркл в интервью BBC.

Меган собирается судиться с изданием Mail on Sunday. Таблоид опубликовал письмо, которое Маркл отправила отцу незадолго до свадьбы. Собственно, Томас сам предоставил опус дочери журналистам — он был очень обижен на Меган.

Сам мистер Маркл объяснил, что обнародовал письмо свой дочери, полное боли и страданий, потому что был недоволен тем, что его репутация была испорчена после того, как близкие друзья Меган обратились к изданию People и рассказали, каким прекрасным человеком герцогиня является на самом деле. 

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19 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Томас Маркл

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27 комментариев Добавить комментарий
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  • Может в чем то он и прав...

  • да так и есть.все правильно написал

  • C таким отцом и врагов не надо . БКС давно уже сама себе супермаркет со сдачей всех имений и земель под бизнес, торжества, туризм. Каждая точка британии продает сувениры от БКС, с изо портретов членов семьи на кружках, тарелках, футболках и магнитиках. Продают фигурки членов семьи на петельках, хочешь вешай в машине на крючок, хочешь на елку. Все что можно продать, БКС продавала, продает и будет продавать. Включая свои свадьбы, фото журналистам, куски свадебных тортов.

  • Гость

    да так и есть.все правильно написал, продав интервью изданию. Ага ага. БКС точно так же продает свои фото прессе, не гнушается.

  • Королевская семья прекрасно продает свои сувениры корон и ничего. А в суд этого отца оказывается никто и не звал, сам подпрыгивает против дочери выступить, обиженный нашелся.

  • О каком институте он тут говорит? Уильям женился на простолюдинке, нет давно никакого института. 21 век на дворе. Во дворцах давно народ гуляет, фотографирует, им же члены семьи на входе и выходе свои портретики на майках продают.

  • А я согласна с ним! Но не на Меган надо все шишки сваливать, пускай она и инициатор всего что сейчас происходит, а на Гарри, который ей позволил всё это. Такое чувство, что правда Гарри все годы после смерти Дианы затаил огромную обиду и просто ждал случая, чтобы разрушить БКС, как они разрушили жизнь его матери. Вот так вертихвостки правят миром, не остановятся ни перед чем..

  • БКС это хуже супермаркета. Это кровавая клоака со скелетами в шкафах. Меган хоть их прокатила как они того и заслуживали

  • Гость

    О каком институте он тут говорит? Уильям женился на простолюдинке, нет давно никакого института. 21 век на дворе. Во дворцах давно народ гуляет, фотографирует, им же члены семьи на входе и выходе свои портретики на майках продают.

    На трон готовят сына от простой женщина , без крови аристократии, отец как-то подзастрял во времени со своими институтами. На фоне продаж БКС во всех палатках и магазинах это особенно смешно звучит, лишь бы дочь уесть.

  • Гость

    БКС это хуже супермаркета. Это кровавая клоака со скелетами в шкафах. Меган хоть их прокатила как они того и заслуживали

    Она аккуратно отделилась, так будет точнее. Ничего в их королевстве не меняла, не требовала, не ворошила.

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