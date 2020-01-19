И все бы ничего, только перед тем, как давать интервью Борису Корчевникову, Максиму Исааковичу следовало бы сначала поговорить с женой. Рождественская, оказывается, не знала ничего: ни про развод, ни про новую возлюбленную мужа, к которой он уходит.

«Больнее уже не будет... Я сама узнала, что мы не вместе, позавчера. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?» — возмутилась Марина.