Жена Максима Дунаевского призналась, что узнала о разводе из его интервью

На днях Максим Дунаевский заявил, что разводится с седьмой супругой Мариной Рождественской ради любовницы. Рождественская об этом даже не догадывалась...

19 января 2020 · Текст:

Максим Дунаевский

Максим Дунаевский недавно стал гостем программы «Судьба человека» на канале Россия-1. 75-летний композитор неожиданно признался, что разводится со своей седьмой супругой Мариной Рождественской и женится на новой возлюбленной по имени Алла. А ведь они прожили вместе целых 20 лет. 

«Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — сказал Дунаевский.

И все бы ничего, только перед тем, как давать интервью Борису Корчевникову, Максиму Исааковичу следовало бы сначала поговорить с женой. Рождественская, оказывается, не знала ничего: ни про развод, ни про новую возлюбленную мужа, к которой он уходит.

«Больнее уже не будет... Я сама узнала, что мы не вместе, позавчера. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?» — возмутилась Марина.

Марина Рождественская и Максим Дунаевский

После того, как Рождественская увидела передачу по телевизору, она тут же позвонила мужу, чтобы расставить все точки над i. Супруги пообщались на повышенных тонах. 

Марина отметила, что всегда знала о любвеобильности своего мужа и мирилась с ней, но к 75 годам он, по мнению женщины, уже должен был нагуляться. 

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В 1999 году Дунаевский женился на Марине Рождественской

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«Я все думаю, сколько можно? У него всегда было много женщин, а вот эта француженка Нина Спада, которая родила ему дочь, вообще считает, что она главная в его судьбе! Книжки о нем пишет! Несколько раз он с ней переспал, а человек уже книги пишет, сколько нервов вытрепала», — жаловалась Марина в беседе с изданием «Московский комсомолец»

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