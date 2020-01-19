Максим Дунаевский недавно стал гостем программы «Судьба человека» на канале Россия-1. 75-летний композитор неожиданно признался, что разводится со своей седьмой супругой Мариной Рождественской и женится на новой возлюбленной по имени Алла. А ведь они прожили вместе целых 20 лет.
«Наша совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — сказал Дунаевский.
И все бы ничего, только перед тем, как давать интервью Борису Корчевникову, Максиму Исааковичу следовало бы сначала поговорить с женой. Рождественская, оказывается, не знала ничего: ни про развод, ни про новую возлюбленную мужа, к которой он уходит.
«Больнее уже не будет... Я сама узнала, что мы не вместе, позавчера. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню. Не понимаю, как он утаивал, зачем врал?» — возмутилась Марина.
После того, как Рождественская увидела передачу по телевизору, она тут же позвонила мужу, чтобы расставить все точки над i. Супруги пообщались на повышенных тонах.
Марина отметила, что всегда знала о любвеобильности своего мужа и мирилась с ней, но к 75 годам он, по мнению женщины, уже должен был нагуляться.
«Я все думаю, сколько можно? У него всегда было много женщин, а вот эта француженка Нина Спада, которая родила ему дочь, вообще считает, что она главная в его судьбе! Книжки о нем пишет! Несколько раз он с ней переспал, а человек уже книги пишет, сколько нервов вытрепала», — жаловалась Марина в беседе с изданием «Московский комсомолец».
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