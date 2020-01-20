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4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в Сети из-за внешнего вида

Не только звезды, но и их дети часто становятся объектами насмешек в Сети. Недавно это в полной мере прочувствовала Мария Кравченко, звезда шоу Comedy Woman. 

4-летняя Виктория, дочь Марии Кравченко и Константина Золотарева, стала жертвой самой настоящей травли, устроенной фолловерами звезды КВН и Comedy Woman.

Все началось с того, что Мария опубликовала несколько фото девочки, сделанных профессиональным фотографом, отметив, что сейчас ее дочь думает о будущей карьере модели. «Не знаю, сколько продлится у Виктории этот интерес, каприз это или призвание, но я думаю — навык вести себя на публике ей всегда пригодится и в жизни, и в любой профессии», — подписала Мария снимок.

Однако подписчики не пришли в восторг от фотографий. И не просто не прошли мимо, а оставили кучу оскорбительных сообщений на тему «совершенно не модельной внешности» Вики.

Адекватные же фолловеры, прочитав комментарии, пришли в ужас: «Становится страшно. Люди утратили что-то очень важное, если позволяют себе обижать ребенка. И ведь в ''жюри'' собрались преимущественно женщины, многие из них, наверняка, тоже мамы...» — писали ошарашенные поклонники Кравченко.

Мария не выдержала и сделала заявление в своем Инстаграме: «Тут ''интересные'' люди на днях решили оценить, насколько моя дочь достойна быть моделью. Вы с огнем не играйте! Унижать детей — это самое гиблое дело. Кармой вам вернется, потом еще думать будете, за что с вами так судьба несправедлива. А не надо было забывать и о моральной ответственности».

Лучшую подругу поддержала Екатерина Варнава, которая является крестной мамой Вики. И выражать свои эмоции не стеснялась. 

«Что?! ЧТО?! ЧЕГО?! Я правильно поняла, кто-то решил, что может говорить ребенку, малышке, чего она достойна, а чего — нет, и решать, красивая она или нет?! Обсуждать маленькую девочку в таком контексте? Ребята, у меня есть парочка вопросов на тему глобального потепления... Насколько сильно оно может повлиять на мозг людей, потому что, мне кажется, нездоровых, агрессивных, злых вонючек стало как-то совсем много», — справедливо и по делу возмутилась Варнава.

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20 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @kravacomedy/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Мария Кравченко

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Мария, умничка. Поставила на место.

  • Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители

  • Щас бы с подписотой ... в Инстаграмчике, а не вот это вот все. Как вообще можно вестись на коммы хейтеров? От самих себя не стыдно?

  • Ну фоловеры все правильно написали, ребенок некрасивый

  • Всем популярность подавай, деньги хотят на инстаграмме зарабатывать, детей своих пихают, ничего особенно из себя не представляя. И потом ещё и пиши им приятности исключительно. Вы там в сказку попали? Или вы Елизавета II?

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