82-летний Андрей Кончаловский с полицией искал своего 16-летнего сына Петра, пока тот отсыпался после бурной вечеринки

Младший отпрыск Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского — парень компанейский. И немного безалаберный. Ушел на вечеринку к друзьям и не вернулся. По крайней мере, так решил обеспокоенный отец «озорного гуляки» и тут же позвонил в полицию.

Телеграм-канал Baza сообщил, что минувшей ночью режиссер Андрей Кончаловский потерял своего 16-летнего сына Петра в Подмосковье. Подростка по всему Одинцовскому району искала полиция.

Кончаловский спохватился, что его отпрыска нет дома, в 4 часа утра — Петя, еще вечером ушедший гулять с друзьями, не отвечал на телефон. Дома его не было.

Обеспокоенный режиссер обратился в полицию. Мальчика вскоре нашли, причем не там, где ожидали. Утром Петя просто вышел на улицу из гостевой пристройки, которая находится на участке Кончаловского.

Все оказалось прозаично: младший Кончаловский загулял с друзьями, вернулся домой поздно и «выпимши». Чтобы не получить нагоняй от отца, Петр просто пошел спать в гостевое пристанище. Естественно, никого об этом не предупредив.

1 2 3 ... 8 Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты уже более 20 лет

Что случилось с 16-летним Петей после того, как на уши была поставлена полиция, а Андрей Кончаловский пережил такой стресс, история умалчивает. Надеемся, это послужит парню хорошим уроком.