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82-летний Андрей Кончаловский с полицией искал своего 16-летнего сына Петра, пока тот отсыпался после бурной вечеринки

Младший отпрыск Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского — парень компанейский. И немного безалаберный. Ушел на вечеринку к друзьям и не вернулся. По крайней мере, так решил обеспокоенный отец «озорного гуляки» и тут же позвонил в полицию.

Телеграм-канал Baza сообщил, что минувшей ночью режиссер Андрей Кончаловский потерял своего 16-летнего сына Петра в Подмосковье. Подростка по всему Одинцовскому району искала полиция.

Кончаловский спохватился, что его отпрыска нет дома, в 4 часа утра — Петя, еще вечером ушедший гулять с друзьями, не отвечал на телефон. Дома его не было.

Обеспокоенный режиссер обратился в полицию. Мальчика вскоре нашли, причем не там, где ожидали. Утром Петя просто вышел на улицу из гостевой пристройки, которая находится на участке Кончаловского. 

Все оказалось прозаично: младший Кончаловский загулял с друзьями, вернулся домой поздно и «выпимши». Чтобы не получить нагоняй от отца, Петр просто пошел спать в гостевое пристанище. Естественно, никого об этом не предупредив.

Что случилось с 16-летним Петей после того, как на уши была поставлена полиция, а Андрей Кончаловский пережил такой стресс, история умалчивает. Надеемся, это послужит парню хорошим уроком.

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20 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, @juliavysotskayaofficial/Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Мальчику 16 лет,а он уже приходит домой выпимши...а Водонаева беспокоится,что мат.капитал нищие пропьют.Вот,вам реальный пример,человек выросший в достатке,но очевидно мало подвергавшийся воспитанию.Ждём что дальше Петя отмочит)

  • Вот оболтус! Отцу 82 года, родная сестра после комы. Нервы родителей-то уже поберечь надо.

  • поздние дети! нет у родителей сил переносить их выходки

  • Да ладно... по крайней мере из окна никого не выкидывал и то хорошо. А вообще.. пороть их надо почаще, мажоров этих. 16 лет, он уже бухает, что это такое?

  • Для здорового парня 16 лет это совершенно нормально, и хорошо что понял, что пьян, пришел домой и лег спать никого не тревожа. Странные родители, что сначала не проверили дом и не обзвонили друзей.

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