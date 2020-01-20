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«Мои фильмы оказались рупорами лжи»: Ольга Будина рассказала, почему стала реже сниматься

Звезду сериала «Граница. Таежный роман» Ольгу Будину сегодня редко можно увидеть на экране. В новом интервью знаменитость рассказала об обстоятельствах, побудивших ее оставить актерскую профессию.
Ольга Будина

Многие задавались вопросом: куда же исчезла Ольга Будина? Актриса уже давно нигде не снималась и не появлялась на сцене. В новом интервью звезда призналась, что главной причиной ее разочарования в профессии стала одна из актерских работ — роль в исторической мелодраме «Эйнштейн. Теория любви».

Ольга Будина
Ольга Будина в роли Маргариты Коненковой

Актриса назвала сюжет сериала об отношениях Альберта Эйнштейна и советской разведчицы Маргариты Коненковой «клюквой». После съемок ей хотелось разобраться в себе и своих чувствах. В результате звезда приняла непростое решение, о котором по сей день не пожалела.

«Я предупредила всех продюсеров о том, что дорабатываю все те контракты, которые подписала, и таким образом ушла из антрепризы, ушла с телевидения и из кино. Сохранила при этом со всеми прекрасные отношения. И ни разу не пожалела, потому что мне нужно было уединение, чтобы поставить собственные мозги на место. Больше всего жалею о том, что фильмы, которым я отдала очень много энергии и всего того, что имела, оказались рупорами лжи», — рассказала Будина изданию WomanHit.

Распрощавшись с актерской карьерой, знаменитость занялась своим благотворительным фондом. Также Ольга сообщила, что в настоящее время занимается фестивалем семейных любительских театров.

Напомним, Ольга воспитывает 15-летнего сына Наума. Экс-супруг актрисы не проявляет к жизни юноши интереса. Будина призналась, что наследник не мечтает пойти по ее стопам. Наум хочет стать программистом и заниматься кибербезопасностью.

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20 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @olgabudina_page/Instagram, YouTube.com, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Ольга Будина

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