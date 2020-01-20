«Мои фильмы оказались рупорами лжи»: Ольга Будина рассказала, почему стала реже сниматься

Многие задавались вопросом: куда же исчезла Ольга Будина? Актриса уже давно нигде не снималась и не появлялась на сцене. В новом интервью звезда призналась, что главной причиной ее разочарования в профессии стала одна из актерских работ — роль в исторической мелодраме «Эйнштейн. Теория любви».
Актриса назвала сюжет сериала об отношениях Альберта Эйнштейна и советской разведчицы Маргариты Коненковой «клюквой». После съемок ей хотелось разобраться в себе и своих чувствах. В результате звезда приняла непростое решение, о котором по сей день не пожалела.
Распрощавшись с актерской карьерой, знаменитость занялась своим благотворительным фондом. Также Ольга сообщила, что в настоящее время занимается фестивалем семейных любительских театров.
Напомним, Ольга воспитывает 15-летнего сына Наума. Экс-супруг актрисы не проявляет к жизни юноши интереса. Будина призналась, что наследник не мечтает пойти по ее стопам. Наум хочет стать программистом и заниматься кибербезопасностью.