«Собчак и маленькие гаденыши»: Ксения выложила фото с детьми

38-летняя Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах вместе с трехлетним сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым. Знаменитость, никогда особо не любившая детей, удивила подписчиков милой семейной фотографией и весьма неожиданной подписью к ней.

Ксению Собчак никогда нельзя было обвинить в том, что она слишком много внимания уделяет сыну в своих соцсетях. Знаменитость не делилась кадрами с маленьким Платоном, не рассказывала подписчикам о ГВ и не записывала истории в стиле «мы научились ползать».

В последнее время преданные поклонники Ксении не перестают удивляться тому, как сильно она изменилась.

Подтверждением тому стало новое фото, опубликованное в Инстаграме знаменитости. На снимке счастливая Ксения Анатольевна позирует на берегу с сыном на руках, а рядом стоит младшая дочка Яны Расковаловой, семья которой также сейчас отдыхает в том отеле.

«Картина ''Жизнь внесла свои коррективы'', или ''Собчак и маленькие гаденыши''. А вы тоже полюбили чужих детей, только когда появились свои, или я одна такая?» — подписала кадр Ксения.

Судя по всему, слово «гаденыши» — отсылка к скандалу, связанному с телефонным разговором Собчак и управдома, в котором она назвала соседских детей «маленькими гаденышами». В последствии Ксения заявила, что запись была подделкой и извинилась перед людьми, которые посчитали ее детоненавистницей.

Поклонники отметили: «Огромный прогресс. Вы раньше такая агрессивная были на детей. Сейчас за вами наблюдать — одно удовольствие», «Суперженщина, признать свои прошлые ошибки и посмеяться над ними. Сверхчеловечность!»