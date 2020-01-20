«Хочешь быть похожей на Дженнифер Лопес, а все сравнивают с Пугачевой»: фолловеры раскритиковали новый образ Саши Савельевой

36-летняя Саша Савельева выложила в Инстаграм фото, на котором похожа на Аллу Пугачеву. Цвет волос, начес и что-то во взгляде напомнили подписчикам Примадонну, но не всем это преображение показалось удачным.

Бывшая солистка группы «Фабрика» опубликовала пост, в котором предложила подписчикам обсудить крещенские купания. Текст она сопроводила фотографией, на которой сидит в кресле с распущенными волосами, в халате и с бокалом в руке.

Увидев снимок, пользователи, похоже, забыли и о проруби, и о крещенских традициях. Их удивило, насколько 36-летняя Савельева похожа на Пугачеву.

«Мне показалась Алла Пугачева. Интересное преображение! Здорово!», «Сашенька, вы тут так на Аллу Борисовну похожи», «Вылитая Примадонна», — отозвались фолловеры.

Однако некоторым образ Савельевой показался нелепым копированием Джей Ло: «Хочешь быть похожей на Дженнифер Лопес, а все сравнивают с Пугачевой». Саша резко осадила подписчицу, заявив, что вообще не собиралась быть ни на кого похожей.