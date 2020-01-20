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32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой

20 января Эшли Грэм наконец сообщила поклонникам радостную новость. Как оказалось, пару дней назад плюс-сайз-модель родила первенца!
Эшли Грэм
Джастин Эрвин и Эшли Грэм

В конце лета, в день 9-й годовщины свадьбы с Джастином Эрвином, Эшли Грэм сообщила, что ждет первенца. Тогда счастливые супруги показали всему миру УЗИ-снимок с будущим малышом. 

До этого момента никто не догадывался, что плюс-сайз-модель находится в положении. 

Конечно, время от времени в Сети появлялись догадки о ее беременности, но Эшли уверяла — как только ей действительно будет, о чем рассказать, она обязательно это сделает. 

Эшли Грэм
 

Все прошедшие месяцы звезда делилась откровенными снимками с округлившимся животом, а также рассказывала, как протекает ее беременность и меняется тело

Поздно вечером 20 января Эшли сообщила, что стала мамой!

«В 6 вечера в субботу наша жизнь изменилась в лучшую сторону», — написала в своих инстаграм-историях модель. Знаменитость дополнила лаконичный текст эмодзи-сердечком синего цвета, еще раз подтвердив, что родила мальчика. 

Пока Эшли и Джастин не раскрывают другие подробности. Мы поздравляем новоиспеченных родителей и желаем маме и малышу крепкого здоровья!

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20 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @ashleygraham, @mrjustinervin/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Эшли Грэм

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вот это будет красивый мальчик-квартерон! Ждем на подиумах лет через 16... ))

  • Ей всего 32?😳 Вот уж правду говорят, что лишний вес дико старит!

  • Я подписана на Эшли, она классная и очень красивая! Знаете, есть такая красота у людей, излучающая свет, что ты ни лишнего веса не видишь, ни целлюлита, вот она именно такая!Поздравляю!

  • У Эшли очень красивое лицо

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