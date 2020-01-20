32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой

20 января Эшли Грэм наконец сообщила поклонникам радостную новость. Как оказалось, пару дней назад плюс-сайз-модель родила первенца!

Джастин Эрвин и Эшли Грэм

В конце лета, в день 9-й годовщины свадьбы с Джастином Эрвином, Эшли Грэм сообщила, что ждет первенца. Тогда счастливые супруги показали всему миру УЗИ-снимок с будущим малышом.

До этого момента никто не догадывался, что плюс-сайз-модель находится в положении.

Конечно, время от времени в Сети появлялись догадки о ее беременности, но Эшли уверяла — как только ей действительно будет, о чем рассказать, она обязательно это сделает.

Все прошедшие месяцы звезда делилась откровенными снимками с округлившимся животом, а также рассказывала, как протекает ее беременность и меняется тело.

Поздно вечером 20 января Эшли сообщила, что стала мамой!

«В 6 вечера в субботу наша жизнь изменилась в лучшую сторону», — написала в своих инстаграм-историях модель. Знаменитость дополнила лаконичный текст эмодзи-сердечком синего цвета, еще раз подтвердив, что родила мальчика.

1 2 3 ... 8 Эшли Грэм и Джастин Эрвин впервые стали родителями

Пока Эшли и Джастин не раскрывают другие подробности. Мы поздравляем новоиспеченных родителей и желаем маме и малышу крепкого здоровья!