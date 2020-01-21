Адвокат Гуфа прокомментировал новости о его задержании

За приключениями Гуфа сейчас следит вся страна. Еще бы: он снова развязался, пытался вызвать на бой дзюдоиста-депутата Носова и был в итоге пойман полицией. Правда, последнее опровергает его адвокат.

20 января СМИ сообщили, что скандалиста Гуфа задержали в Абу-Даби — он летел из Таиланда в Москву с пересадкой.

Ранее рэпер, как считают СМИ и поклонники, снова начал употреблять наркотики на Пхукете, из-за чего успел снять несколько противоречивых видео, в которых обвинил депутата и дзюдоиста Дмитрия Носова в том, что тот виновен в распаде его семьи с Айзой.



Напомним, Алексей Долматов (настоящее им Гуфа) говорил про инцидент, который произошел в 2014 году. Тогда рэпера задержали за употребление запрещенных веществ по наводке движения «Антидилер», которое основал Носов.

Дмитрий Носов

Гуф в Инстаграме даже вызвал Носова на бой, но депутат не собирается и пальцем пошевелить. «Я не реагирую на ''вызовы'' наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела», — написал 39-летний Дмитрий в Инстаграме.

Super.ru сообщил, что в полиции аэропорта в Абу-Даби подтвердили арест Гуфа и уточнили, что там он проведет несколько дней. Однако адвокат музыканта неожиданно опроверг эту информацию.



«Я связался с Гуфом по телефону, он опроверг информацию об инциденте», — заявил Сергей Жорин ТАСС и добавил, что Долматов ждет вылета в Москву.



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Между тем в Сети появляются новые подробности скандала, которые идут вразрез со словами Жорина. Так, телеграм-канал «Светские хроники» сообщают, что Гуф курил в самолете и яростно ругался с бортпроводницами, обещая, что по прилете в Москве «все получат», поскольку у него «есть родственники в Аэрофлоте». Летел он, правда, другой авиакомпанией...