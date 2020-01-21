«Не заслуживает ярлыка гуляки и кайфарика»: директор «Рубина» заступился за Дмитрия Тарасова

После новогодних праздников Дмитрий Тарасов отправился на сборы в Турцию. Спортсмена пригласил футбольный клуб «Рубин», что находится в Казани.
Тарасов сразу же улетел в другую страну, хотя его супруга уже очень скоро станет мамой во второй раз и нуждается в особой поддержке.
Во время сборов футболист регулярно публикует кадры с тренировок и пишет в соцсетях, что прекрасно справляется со всеми поставленными задачами. Кстати, руководство «Рубина» тоже довольно результатами Тарасова.
«Было проведено тестирование — Дима в отличном состоянии. И эти полгода он не сидел на печи. Он и в тренажерном зале занимался, и кикбоксингом, судя по Инстаграму», — поведал корреспонденту портала «Спорт-Экспресс» директор клуба Олег Яровинский.
Также Яровинского возмущает, что все вокруг оценивают Тарасова только по его личной жизни и слухам из интернета. «Я его знаю давно, ярлык гуляки и кайфарика, который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает. У Димы шикарная карьера, матчи за сборную, выигранные титулы. Это главное», — резюмировал специалист.