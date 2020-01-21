«Не заслуживает ярлыка гуляки и кайфарика»: директор «Рубина» заступился за Дмитрия Тарасова

Вот уже вторую неделю подряд Дмитрий Тарасов находится на сборах футбольной команды «Рубин» в Турции. Кажется, у спортсмена есть все шансы снова получить работу — по крайней мере, в клубе им очень заинтересованы.

Анастасия и Дмитрий Тарасовы с дочерью

После новогодних праздников Дмитрий Тарасов отправился на сборы в Турцию. Спортсмена пригласил футбольный клуб «Рубин», что находится в Казани.

Дмитрия сильно обрадовала возможность вернуться в большой футбол.

Тарасов сразу же улетел в другую страну, хотя его супруга уже очень скоро станет мамой во второй раз и нуждается в особой поддержке.

Во время сборов футболист регулярно публикует кадры с тренировок и пишет в соцсетях, что прекрасно справляется со всеми поставленными задачами. Кстати, руководство «Рубина» тоже довольно результатами Тарасова.

Около полугода Дмитрий не играл профессионально в футбол из-за серьезной травмы, но все это почти не отразилось на его навыках.

«Было проведено тестирование — Дима в отличном состоянии. И эти полгода он не сидел на печи. Он и в тренажерном зале занимался, и кикбоксингом, судя по Инстаграму», — поведал корреспонденту портала «Спорт-Экспресс» директор клуба Олег Яровинский.

Также Яровинского возмущает, что все вокруг оценивают Тарасова только по его личной жизни и слухам из интернета. «Я его знаю давно, ярлык гуляки и кайфарика, который ему пытаются налепить, он совершенно не заслуживает. У Димы шикарная карьера, матчи за сборную, выигранные титулы. Это главное», — резюмировал специалист.