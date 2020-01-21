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Побег за мечтой: принц Гарри прилетел в Канаду к супруге Меган Маркл и сыну Арчи

После болезненных переговоров принц Гарри наконец-то достиг компромисса с родственниками. Теперь, когда все формальности улажены, а Елизавета II поддержала стремление внука и Меган Маркл к независимой жизни, герцог Сассекский прибыл к семье в Канаду.
Принц Гарри, Меган Маркл

На днях принц Гарри намекнул, что путь к независимой жизни был для него тернистым, а само решение отказаться от королевских полномочий и привилегий далось нелегко. Никто не знал, сколько еще времени герцог Сассекский проведет в Лондоне после того, как его переговоры с родственниками завершились.

Ведь в настоящее время его супруга находится в Канаде вместе с маленьким сыном Арчи. Судя по всему, там Меган вполне счастлива. Недавно фотографы запечатлели, как герцогиня самостоятельно села за руль и забрала подругу из аэропорта. 

Меган Маркл

21 января издание The Sun сообщило, что герцог Сассекский оставил Великобританию, чтобы поскорее увидеться с супругой и сыном. Его самолет уже приземлился на острове Ванкувер. На новых снимках Гарри покидает салон и спускается по трапу к автомобилю.

принц Гарри
Как сообщает The Sun, Гарри настолько хотел воссоединиться с Меган и Арчи, что предпочел пропустить важное мероприятие в Букингемском дворце, на котором должен был присутствовать.

Напомним, в январе принц Гарри и его супруга изумили весь мир, сообщив, что хотят отказаться от выполнения королевских обязанностей и жить на две страны. Правда, как выяснилось позднее, Сассексы уволили весь персонал своей лондонской резиденции. Поэтому многие полагают, что Гарри и Меган будут растить сына в Канаде.

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21 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Гарри

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28 комментариев Добавить комментарий
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  • Такой простой и милый парень!

  • Довольный, что наконец-то кончились неприятные разговоры и отчеты перед общественностью

  • Такой довольный, можно сказать, счастливый. Удачи тебе, Гарри!!

  • Пишут, королева у ММ все ройальные драгоценности забрала и частично подарки.

  • А тут уже писали, что все, останется в Англии и забудет Меган как страшный сон. А оно вон как повернулось.

  • Марла

    Пишут, королева у ММ все ройальные драгоценности забрала и частично подарки.

    Все, что принадлежит семье, в семье и остается.

  • Ну что сказать... выглядит довольным и вроде как в своей тарелке. Натурально канадский лесоруб, даже симпатично смотрится. Не, ну а что? Если они без понтов хотели реально по простому жить, то и дай бог... хотя насчет Меган все-таки в это не верится почему-то...

  • Такой простой и милый парень![/quoteАга. Такой милый простачок

  • Гость

    Ну что сказать... выглядит довольным и вроде как в своей тарелке. Натурально канадский лесоруб, даже симпатично смотрится. Не, ну а что? Если они без понтов хотели реально по простому жить, то и дай бог... хотя насчет Меган все-таки в это не верится почему-то...

    Он же на днях сказал, что не хотели такого и в таких масштабах. А им королева серьезно ручкой помахала. Дескать, нельзя не представлять семью формально, но оставаться частью старших королевских представителей. Или с умными, или с красивыми)))

  • Гость

    А тут уже писали, что все, останется в Англии и забудет Меган как страшный сон. А оно вон как повернулось.

    Имейте терпение и подождите когда пройдет 2 года.

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