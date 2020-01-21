Побег за мечтой: принц Гарри прилетел в Канаду к супруге Меган Маркл и сыну Арчи

На днях принц Гарри намекнул, что путь к независимой жизни был для него тернистым, а само решение отказаться от королевских полномочий и привилегий далось нелегко. Никто не знал, сколько еще времени герцог Сассекский проведет в Лондоне после того, как его переговоры с родственниками завершились.
Ведь в настоящее время его супруга находится в Канаде вместе с маленьким сыном Арчи. Судя по всему, там Меган вполне счастлива. Недавно фотографы запечатлели, как герцогиня самостоятельно села за руль и забрала подругу из аэропорта.
21 января издание The Sun сообщило, что герцог Сассекский оставил Великобританию, чтобы поскорее увидеться с супругой и сыном. Его самолет уже приземлился на острове Ванкувер. На новых снимках Гарри покидает салон и спускается по трапу к автомобилю.
Напомним, в январе принц Гарри и его супруга изумили весь мир, сообщив, что хотят отказаться от выполнения королевских обязанностей и жить на две страны. Правда, как выяснилось позднее, Сассексы уволили весь персонал своей лондонской резиденции. Поэтому многие полагают, что Гарри и Меган будут растить сына в Канаде.