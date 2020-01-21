25-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула показала обкусанные губы и следы от прыщей

В 2015 году Таллула Уиллис, дочь именитых актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, призналась — она страдает дисморфией тела. Это расстройство, при котором человек одержим своей внешностью.
«Я перестала принимать себя такой, какая я есть, с 11 лет. Но убеждала себя, что у меня не может быть проблем, поэтому держала все переживания внутри», — рассказывала девушка.
Прошло пять лет, и Таллула, видимо, потихоньку учится справляться со своим диагнозом. Уиллис выложила в Инстаграм фото с ярко-накрашенными оранжевыми тенями глазами, а вот на кожу косметику она наносить не стала.
На снимке невооруженным взглядом можно увидеть следы от прыщей и покусанные губы (вероятно, от нервов).
Поклонники поняли посыл Таллулы — девушка явно намекнула, что учится жить, принимая себя с любыми недостатками. Многие писали ей в комментариях одобрительные сообщения: «Пожалуйста, будь здорова! Ты так прекрасна и снаружи, и изнутри!», «Не останавливайся», «Ты такая красивая».
Напомним, в конце прошлого года Таллула рассказала, что переживала очень темные времена. Девушка выложила видео, на котором она танцует в купальнике у бассейна, и подписала его: «Когда я снимала это видео, помню, все говорили, что хотели бы быть такими же энергичными и свободными, как я. Но правда в том, что на тот момент я была уже как 3 месяца в самой глубокой депрессии и всерьез задумывалась о самоубийстве».