25-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула показала обкусанные губы и следы от прыщей

Красавица Таллула Уиллис с 11 лет страдала от того, что считала себя ужасно непривлекательной. Спасибо надо сказать таблоидам, которые подливали масла в огонь. К 25 годам она научилась принимать себя.

В 2015 году Таллула Уиллис, дочь именитых актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, призналась — она страдает дисморфией тела. Это расстройство, при котором человек одержим своей внешностью.

«Я перестала принимать себя такой, какая я есть, с 11 лет. Но убеждала себя, что у меня не может быть проблем, поэтому держала все переживания внутри», — рассказывала девушка.

Румер, Брюс и Таллула Уиллис

Прошло пять лет, и Таллула, видимо, потихоньку учится справляться со своим диагнозом. Уиллис выложила в Инстаграм фото с ярко-накрашенными оранжевыми тенями глазами, а вот на кожу косметику она наносить не стала.

На снимке невооруженным взглядом можно увидеть следы от прыщей и покусанные губы (вероятно, от нервов).

Поклонники поняли посыл Таллулы — девушка явно намекнула, что учится жить, принимая себя с любыми недостатками. Многие писали ей в комментариях одобрительные сообщения: «Пожалуйста, будь здорова! Ты так прекрасна и снаружи, и изнутри!», «Не останавливайся», «Ты такая красивая».

1 2 3 ... 8 Таллула Уиллис родилась 3 января 1994 года в Лос-Анджелесе

Напомним, в конце прошлого года Таллула рассказала, что переживала очень темные времена. Девушка выложила видео, на котором она танцует в купальнике у бассейна, и подписала его: «Когда я снимала это видео, помню, все говорили, что хотели бы быть такими же энергичными и свободными, как я. Но правда в том, что на тот момент я была уже как 3 месяца в самой глубокой депрессии и всерьез задумывалась о самоубийстве».