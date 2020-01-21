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Коляска, собака, природа: молодая мама Марина Зубкова наслаждается семейной идиллией

Марина Зубкова наслаждается семейной жизнью, которая настигла ее довольно быстро и неожиданно. Девушка отдыхает в Ленинградской области вместе с мужем, сыном и собакой.

Бывшая жена «рыжего из Иванушек» Марина Зубкова уже устроила свою личную жизнь и сделала это с поразительной быстротой. Свой роман с хоккеистом Андреем Зубковым она особо не скрывала еще тогда, когда официально была замужем за Григорьевым-Апполоновым.

Под венец с новым возлюбленным она отправилась в канун Нового года и сразу же сменила фамилию в Инстаграме. Ну а в вскоре объявила, что ждет ребенка от уже законного супруга (вот и стала понятна причина такой быстрой свадьбы).

А вот когда Марина родила спустя всего 10 дней после заявления, все немного удивились — а где же многомесячные фотоотчеты, как у Анастасии Решетовой и Оксаны Самойловой, и посты, посвященные отекам, лекарствам и покупкам? Мы так не привыкли!

Как бы то ни было, малыша, который появился на свет в перинатальном центре «Лапино», назвали Александром.

Теперь Марина может делиться милыми семейными фотографиями и видео. Что она и делает с превеликим удовольствием. 21 декабря девушка, например, продемонстрировала семейную идиллию, в которой она сейчас просто утопает.

Марина отдыхает вместе с мужем, собакой и маленьким Сашей в поселке Западная Лица, который находится в Ленинградской области. Оттуда девушка и постит милые инстаграм-истории.

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    В конце года Марина Зубкова вышла замуж за своего возлюбленного Андрея
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Напомним, Саша стал третьим ребенком Марины. Девушка родила двоих сыновей —  Ивана и Артемия — от Андрея Григорьева-Апполонова.

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21 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @k1x1k, @m.a.s.h.a_z/Instagram

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