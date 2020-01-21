Дмитрий Харатьян объяснил, почему его сын был вынужден учиться на Мальте

60-летний актер рассказал, что у его сына не складывались отношения с ровесниками. В какой-то момент проблема начала мешать учебе.

21 января 2020 · Текст: · Фото:

Дмитрий Харатьян с сыном Иваном

На днях Дмитрий Харатьян дал интервью «КП», в котором откровенно поговорил о карьере, семье и возрасте. В ходе беседы журналист поинтересовался у 60-летнего актера, почему его сын Иван получал образование не в России, а за рубежом.

Дмитрий назвал несколько причин. Первая заключалась в том, что наследнику не хватало самостоятельности, а учеба вдали от родителей могла помочь ему быстрее повзрослеть.

Дмитрий Харатьян с супругой и сыном

Во-вторых, Харатьян переживал за отношения сына с ровесниками: «В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку».

Как сказал актер, его сын на Мальте прекрасно освоил английский язык. Педагоги были носителями языка. Сейчас это помогает Ивану по жизни. Он учится на третьем курсе режиссерского факультета ВГИКа.

В прошлом году Дмитрий отметил 30-летний юбилей совместной жизни с супругой Мариной. Актер подчеркнул, что семья для него является главным приоритетом: «Семья и семейные ценности для меня святы. Хотя рецептов не даю. Кто-то все время в поиске находится и женится по многу раз, как мой друг Максим Дунаевский. А кто-то, как Боярский с Ларисой Луппиан, вместе уже лет сорок».

...

Дмитрий Харатьян рассказал о причинах, по которым сыну пришлось уехать учиться на Мальту

1 из 10

Также Харатьян признался, что не прочь завести еще одного ребенка: «Как знать, все может быть. Сейчас есть тенденция заводить детей в зрелом возрасте. Когда человек зрелый, состоявшийся, он умеет ценить и жизнь, и близких. Дети — это отдельная радость, забота, необходимость и даже, если хотите, продление жизни».

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633