Дмитрий Харатьян объяснил, почему его сын был вынужден учиться на Мальте

Во-вторых, Харатьян переживал за отношения сына с ровесниками: «В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку».

Как сказал актер, его сын на Мальте прекрасно освоил английский язык. Педагоги были носителями языка. Сейчас это помогает Ивану по жизни. Он учится на третьем курсе режиссерского факультета ВГИКа.

В прошлом году Дмитрий отметил 30-летний юбилей совместной жизни с супругой Мариной. Актер подчеркнул, что семья для него является главным приоритетом: «Семья и семейные ценности для меня святы. Хотя рецептов не даю. Кто-то все время в поиске находится и женится по многу раз, как мой друг Максим Дунаевский. А кто-то, как Боярский с Ларисой Луппиан, вместе уже лет сорок».