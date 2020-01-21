«Фигура как у девочки»: фанаты в восторге от вида 56-летней Вики Цыгановой в закрытом купальнике

Звезда русского шансона выложила в Инстаграм видео, на котором соблазнительно позирует у бассейна. Поклонники не могли сдержать эмоций, глядя на подтянутое тело Цыгановой.

Вика Цыганова

Вика Цыганова вместе с мужем улетела отдыхать в Таиланд. Исполнительница хита «Калина красная» выкладывает в микроблог фотографии из поездки и активно делится впечатлениями. 20 января в Инстаграме певицы появилось видео, на котором она продемонстрировала свою моложавую фигуру.

На кадрах 56-летняя знаменитость «прогуливается» под струями воды в закрытом купальнике и посылает пользователям воздушные поцелуи. «Уже вечер… Можно немного похулиганить! Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья! Не судите строго», — гласит подпись.

«Фигура как у девочки! Бомба!», «Стройная, грациозная как лань, всем пример, как надо сохранять себя», «Фигура — отпад!», «Очень стройненькая», — отозвались восторженные фолловеры.

1 2 3 ... 10 Вика Цыганова вместе с супругом Вадимом отдыхает в Таиланде

Вику тут же завалили вопросами, как достичь таких же результатов. Певица честно ответила, что периодически сидит на диетах: «Всю жизнь борюсь с хорошим аппетитом».