Звезда «Дома-2» выложила фото себя голой и глубоко беременной рядом с одетым в костюм мужем

Екатерина Колисниченко долгое время скрывала личность своего супруга, но после Нового года наконец показала, с кем связала свою жизнь. 20 января знаменитость выложила фото, смутившее многих.

Алексей Солодовников и Екатерина Колисниченко

В честь дня рождения супруга Алексея Солодовникова Екатерина Колисниченко устроила ему особенный сюрприз. Знаменитость выложила снимок, сделанный во время ее беременности. Судя по размеру живота, тогда она была на последних сроках.

«Благодарю тебя за твою любовь и заботу. Большое счастье быть твоей женой и матерью нашего Савенка», — трогательно обратилась Колисниченко к мужу.

Екатерина Колисниченко и Алексей Солодовников

Множество поклонников оставили позитивные комментарии, отметив гармоничность пары и красоту снимка. Однако не всем идея показалась вразумительной.

Пока одни подписчики обсуждали, насколько уместно сниматься полностью обнаженной, будучи беременной, других волновали более прозаичные вопросы: «Почему жена голая, а муж одетый?», «Действительно, она даже без трусов, а он — с галстуком!», «Не поняла, в чем идея фото?»

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На все комментарии Екатерина с юмором отвечала: мол, муж «замерз», а на ее одежду попросту не хватило денег.