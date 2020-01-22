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Во время пляжного отдыха Ольга Бузова носит длинные серьги, не боясь получить травму

Каникулы Ольги Бузовой в Таиланде продолжаются! Звезда постоянно загорает на пляже, наслаждается местными деликатесами и плавает в океане — хотя не всегда соблюдает технику безопасности. 
Ольга Бузова
Давид Манукян и Ольга Бузова

Ольга Бузова отдыхает в Таиланде вместе со своим женихом Давидом Манукяном. С утра до вечера звездная пара наслаждается всеми возможными прелестями курорта. 

Буквально каждый свой шаг влюбленные публикуют в инстаграм-историях.  

Блогер и «поющая ведущая» не отказываются от съемок видео даже во время водных развлечений — а ведь они днями не вылезают из бассейна. 

22 января знаменитости решили немного разбавить свой привычный отдых на вилле и вместе с друзьями отправились прокатиться на катере. 

На водной прогулке Бузова появилась в белоснежном бикини и изящных серебристых серьгах в форме бабочек. 

Вскоре Ольга решила нырнуть в воду прямо с кормы судна. Стоит отметить, что знаменитости катались на весьма высоком катере — не все бы рискнули вот так просто спрыгнуть с него. 

Глядя на прыжок Бузовой, невольно появляется вопрос: как ее серьги вообще остались в ушах после такого резкого погружения в воду? Не хотелось бы думать о страшном, но молодая женщина могла и вовсе повредить мочки ушей! Не зря ведь в аквапарках и бассейнах рекомендуется снимать с себя все украшения, чтобы случайно обо что-нибудь ими не зацепиться.

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22 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Ольга Бузова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Прекрасный отдых у ребят.

  • Они с этими фарфоровыми зубами и натянутыми улыбками как два робота-киборга усовершенствованной модели, которых скалить зубы научили. Типа это улыбка.

  • У них закрытые профили, я на них не подписана.я даже сначала писала о том,что рада за них,но люди скачивают видео и выставляют в открытый доступ и в моем инстаграме целая куча их лиц. Еще и на вуман. И мне они уже надоели со своей любовью.

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