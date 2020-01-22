Во время пляжного отдыха Ольга Бузова носит длинные серьги, не боясь получить травму

Каникулы Ольги Бузовой в Таиланде продолжаются! Звезда постоянно загорает на пляже, наслаждается местными деликатесами и плавает в океане — хотя не всегда соблюдает технику безопасности.

Давид Манукян и Ольга Бузова

Ольга Бузова отдыхает в Таиланде вместе со своим женихом Давидом Манукяном. С утра до вечера звездная пара наслаждается всеми возможными прелестями курорта.

Буквально каждый свой шаг влюбленные публикуют в инстаграм-историях.

Блогер и «поющая ведущая» не отказываются от съемок видео даже во время водных развлечений — а ведь они днями не вылезают из бассейна.

22 января знаменитости решили немного разбавить свой привычный отдых на вилле и вместе с друзьями отправились прокатиться на катере.

На водной прогулке Бузова появилась в белоснежном бикини и изящных серебристых серьгах в форме бабочек.

Вскоре Ольга решила нырнуть в воду прямо с кормы судна. Стоит отметить, что знаменитости катались на весьма высоком катере — не все бы рискнули вот так просто спрыгнуть с него.

1 2 3 ... 10 Ольга Бузова чуть не получила травму на отдыхе

Глядя на прыжок Бузовой, невольно появляется вопрос: как ее серьги вообще остались в ушах после такого резкого погружения в воду? Не хотелось бы думать о страшном, но молодая женщина могла и вовсе повредить мочки ушей! Не зря ведь в аквапарках и бассейнах рекомендуется снимать с себя все украшения, чтобы случайно обо что-нибудь ими не зацепиться.