«Голливуд отдыхает»: Виктория Боня снялась у фотографа, который работал с Шейк, Хадид и Мадонной

Виктория Боня похвасталась совместной работой с фотографом Даниэлем Вентурелли, который работает на самых громких светских мероприятиях и снимает исключительно звезд мировой величины.

21 января в Инстаграме Виктории Бони появилось видео, сделанное во время фотосессии. С первого взгляда ничего необычного — знаменитость позирует у пальмы, а мужчина с фотоаппаратом ловит каждое ее движение, сосредоточенно нажимая кнопку затвора.

В подписи Виктория решила раскрыть все карты. Оказалось, что знаменитость заказала фотосессию у настоящего профессионала: «Топовый фотограф, который работает только с топовыми звездами Голливуда. Мне безумно повезло».

Подписчики отметили красоту локации съемки. Виктория в легком струящемся платье нежного персикового оттенка прекрасно смотрелась на пляже. Модель кокетливо продемонстрировала стройную ногу в разрезе, а юбка красиво развевалась на ветру.

Фолловеры пришли в восторг и не стали скрывать эмоций: «Вы так красивы! Пусть так же прекрасен будет мир по отношению к вам!», « Вы прекрасное чудо на этой планете!», «Голливуд отдыхает!»

Даниэль Вентурелли работает на лучших светских мероприятиях: модных показах, ковровых дорожках главных музыкальных и кинопремий, а также делает обложки для глянцевых журналов. Он снимал Ирину Шейк, Кендалл Дженнер, Мадонну, Николь Кидман, Мерил Стрип, Скарлетт Йоханссон, Беллу и Джиджи Хадид... В общем, этот список можно продолжать бесконечно.

1 2 3 ... 10 Виктория Боня похвасталась сотрудничеством с именитым фотографом

«Профи высочайшего класса. Снимки делает за секунду, когда объекты движутся зачастую. Не в студии, без поставленного освещения и настолько хорошо ловит кадры, что их ставят на обложки крупнейшие СМИ мира», — сказала Виктория о фотографе.