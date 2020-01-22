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«Голливуд отдыхает»: Виктория Боня снялась у фотографа, который работал с Шейк, Хадид и Мадонной

Виктория Боня похвасталась совместной работой с фотографом Даниэлем Вентурелли, который работает на самых громких светских мероприятиях и снимает исключительно звезд мировой величины.

21 января в Инстаграме Виктории Бони появилось видео, сделанное во время фотосессии. С первого взгляда ничего необычного — знаменитость позирует у пальмы, а мужчина с фотоаппаратом ловит каждое ее движение, сосредоточенно нажимая кнопку затвора.

В подписи Виктория решила раскрыть все карты. Оказалось, что знаменитость заказала фотосессию у настоящего профессионала: «Топовый фотограф, который работает только с топовыми звездами Голливуда. Мне безумно повезло».

Подписчики отметили красоту локации съемки. Виктория в легком струящемся платье нежного персикового оттенка прекрасно смотрелась на пляже. Модель кокетливо продемонстрировала стройную ногу в разрезе, а юбка красиво развевалась на ветру.

Фолловеры пришли в восторг и не стали скрывать эмоций: «Вы так красивы! Пусть так же прекрасен будет мир по отношению к вам!», « Вы прекрасное чудо на этой планете!», «Голливуд отдыхает!»

Даниэль Вентурелли работает на лучших светских мероприятиях: модных показах, ковровых дорожках главных музыкальных и кинопремий, а также делает обложки для глянцевых журналов. Он снимал Ирину Шейк, Кендалл Дженнер, Мадонну, Николь Кидман, Мерил Стрип, Скарлетт Йоханссон, Беллу и Джиджи Хадид... В общем, этот список можно продолжать бесконечно.

«Профи высочайшего класса. Снимки делает за секунду, когда объекты движутся зачастую. Не в студии, без поставленного освещения и настолько хорошо ловит кадры, что их ставят на обложки крупнейшие СМИ мира», — сказала Виктория о фотографе.

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22 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @victoriabonya/Instagram, Getty Images
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Виктория Боня

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • БонЯ молодец.

  • Снимки классные. Их портит сама Боня. Фактура не та, и эмоции никаких толковых не изобразила

  • "Ты сними, сними меня фотограф, так, что б я смеялась беззаботно. Так, что б я была неотразима. Чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне" (с)...

  • Вентурелли - постоянный фотограф Хофит. Как только Боне удается исхитриться и упасть, в очередной раз, Хофит на хвост, то она и фотки от Вентурелли тут же себе выпрашивает. Тоже мне, новость!

  • Красотка.

  • что-то у нее вены повылазили на руках и ногах, как у Джоли

  • Гость

    что-то у нее вены повылазили на руках и ногах, как у Джоли

    У неё всегда Вены видны были, просто на всегда их фотошопят.

  • Я одна вижу на видео со съемок сорокалетнюю тетку - пусть и ухоженную? Где двадцатилетняя нимфа? Мондель - с неподвижным от ботокса лбом и накаченными филлерами губами, костлявенькая, но с пузом и странными обвисшими сисяндрами.

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