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Полиция оправдала Аллу Пугачеву за проезд по перрону

Летом 2019 года разгорелся нешуточный скандал. В Сети обсуждали приезд Примадонны к вагону поезда на машине. Сотрудники МВД провели проверку и сообщил о ее результатах.

В июле прошлого года все обсуждали видео с Аллой Пугачевой, сделанное на Рижском вокзале. На кадрах скандального ролика Примадонна на черном Maybach подъезжает к вагону поезда прямо по перрону. 

«А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «А если все будут на машине к вагону подъезжать?» — возмущались пользователи.

Ролик вызвал широкий резонанс, на певицу подали заявление в ГИБДД. 22 января представители МВД сообщили результаты проверки. Аллу Борисовну признали невиновной. До этого знаменитости грозил штраф за нарушение ПДД.

Согласно расследованию, машина певицы в сопровождении микроавтобуса двигалась по техническому перрону и не могла доставить неудобств пассажирам.

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22 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @alla_pugacheva_forum, @maxgalkinru, @alla_orfey/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Алла Пугачева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Кто бы сомневался. Значит, все таки с нарушениями ехала, просто не задавила никого. Удивительное объяснение. Как дама из Счастливы вместе, приняла за рулем , просто не сбила людей, - оправдали.

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