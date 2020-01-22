Полиция оправдала Аллу Пугачеву за проезд по перрону

В июле прошлого года все обсуждали видео с Аллой Пугачевой, сделанное на Рижском вокзале. На кадрах скандального ролика Примадонна на черном Maybach подъезжает к вагону поезда прямо по перрону.
«А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «А если все будут на машине к вагону подъезжать?» — возмущались пользователи.
Ролик вызвал широкий резонанс, на певицу подали заявление в ГИБДД. 22 января представители МВД сообщили результаты проверки. Аллу Борисовну признали невиновной. До этого знаменитости грозил штраф за нарушение ПДД.
Согласно расследованию, машина певицы в сопровождении микроавтобуса двигалась по техническому перрону и не могла доставить неудобств пассажирам.