Полиция оправдала Аллу Пугачеву за проезд по перрону

Летом 2019 года разгорелся нешуточный скандал. В Сети обсуждали приезд Примадонны к вагону поезда на машине. Сотрудники МВД провели проверку и сообщил о ее результатах.

В июле прошлого года все обсуждали видео с Аллой Пугачевой, сделанное на Рижском вокзале. На кадрах скандального ролика Примадонна на черном Maybach подъезжает к вагону поезда прямо по перрону.

«А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «А если все будут на машине к вагону подъезжать?» — возмущались пользователи.

Ролик вызвал широкий резонанс, на певицу подали заявление в ГИБДД. 22 января представители МВД сообщили результаты проверки. Аллу Борисовну признали невиновной. До этого знаменитости грозил штраф за нарушение ПДД.

1 2 3 ... 10 Аллу Пугачеву не стали наказывать за поездку на иномарке по перрону

Согласно расследованию, машина певицы в сопровождении микроавтобуса двигалась по техническому перрону и не могла доставить неудобств пассажирам.