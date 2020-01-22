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Умер единственный сын актрисы Раисы Рязановой

У 75-летней звезды фильма «Москва слезам не верит» скорпостижно скончался сын. Даниле Перову был 51 год. Сообщение о его смерти первыми опубликовали коллеги по театру.

Актриса Раиса Рязанова потеряла сына. Наследник знаменитости Данила Перов скончался ночью 22 января. О его смерти сообщили на сайте театра «Содружество актеров Таганки»: «Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат».

«Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы.
Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — написал коллектив театра.

Причиной смерти, по словам актрисы Елены Скороходовой, стал тромб. 

Сына Данилу Раиса Рязанова родила от актера Юрия Перова. Звездный наследник окончил Школу-студию МХАТ и работал в театре «Содружество актеров Таганки». У него остался сын Андрей, который сейчас учится в Институте современного искусства на актерском факультете.

Сниматься в кино Перов начал еще в детстве. Самыми известными его работами стали роли в фильмах «Всегда говори «всегда», «Марш Турецкого», «Паутина», «Отель ''Элеон''».

Как сообщили близкие Раисы Рязановой, справиться с горем ей помогает внук. Выражаем искренние соболезнования семье артистки.

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22 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru

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