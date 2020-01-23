СМИ: новый министр культуры Ольга Любимова живет в съемной квартире и тратит деньги только на самое необходимое

На днях стало известно имя нового министра культуры Российской Федерации. Журналисты уже постарались разведать подробности из жизни чиновницы.

Ольга Любимова и Владимир Мединский

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин объявил обновленный состав членов правительства страны. Так, новым министром культуры стала 39-летняя Ольга Любимова.

Раньше женщина работала журналисткой на разных государственных телеканалах, а в 2018-м стала главой департамента кинематографии при Минкульте.

Также Ольга Борисовна известна тем, что является наследницей известных театральных деятелей. Ее прадед — советский актер Василий Качалов, а отец Борис Любимов — ректор Высшего театрального училища имени Щепкина. Также Любимова считается дальней родственницей Никиты Михалкова.

Журналисты «Комсомольской правды» связались с друзьями государственной деятельницы, чтобы побольше узнать о жизни представительницы известной семьи.

Как оказалось, Ольга Борисовна не пользуется своим высоким положением.

По словам знакомых, Любимова гордится тем, что самостоятельно построила такую блистательную карьеру. Она никогда не боялась трудностей и попадала в самые различные ситуации, поэтому не привыкла к роскошной жизни. Если верить друзьям, новый министр культуры и ее дети по-прежнему живут в съемной квартире!

Конечно, во владении Любимовой есть дача в элитном подмосковном поселке. Но говорят, что долгие годы коттедж стоял без ремонта, а затем вся известная семья вместе ремонтировала его, причем несколько лет подряд. Все родственники — большие трудоголики и внушительную часть времени проводят на работе.