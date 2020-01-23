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СМИ: новый министр культуры Ольга Любимова живет в съемной квартире и тратит деньги только на самое необходимое

На днях стало известно имя нового министра культуры Российской Федерации. Журналисты уже постарались разведать подробности из жизни чиновницы. 
Владимир Мединский
Ольга Любимова и Владимир Мединский

21 января премьер-министр России Михаил Мишустин объявил обновленный состав членов правительства страны. Так, новым министром культуры стала 39-летняя Ольга Любимова.

Раньше женщина работала журналисткой на разных государственных телеканалах, а в 2018-м стала главой департамента кинематографии при Минкульте. 

Также Ольга Борисовна известна тем, что является наследницей известных театральных деятелей. Ее прадед — советский актер Василий Качалов, а отец Борис Любимов — ректор Высшего театрального училища имени Щепкина. Также Любимова считается дальней родственницей Никиты Михалкова.

 
 

Журналисты «Комсомольской правды» связались с друзьями государственной деятельницы, чтобы побольше узнать о жизни представительницы известной семьи. 

Как оказалось, Ольга Борисовна не пользуется своим высоким положением. 

По словам знакомых, Любимова гордится тем, что самостоятельно построила такую блистательную карьеру. Она никогда не боялась трудностей и попадала в самые различные ситуации, поэтому не привыкла к роскошной жизни. Если верить друзьям, новый министр культуры и ее дети по-прежнему живут в съемной квартире!

 
 

Конечно, во владении Любимовой есть дача в элитном подмосковном поселке. Но говорят, что долгие годы коттедж стоял без ремонта, а затем вся известная семья вместе ремонтировала его, причем несколько лет подряд. Все родственники — большие трудоголики и внушительную часть времени проводят на работе. 

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23 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Владимир Мединский

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну вот теперь и заживет на полную. Квартирку купит и не одну....., а там как карта ляжет:))))

  • Как можно так любить свою работу и карьеру и так не любить свою семью)

  • Наконец интеллигентные люди станут во главу государства.

  • Не верю !!!!!

  • А че фотку в прикольной футболке не разместили?😎

  • Гость

    А че фотку в прикольной футболке не разместили?😎

    А ее пост в сетях про Ксению Анатольевну почему не разместили ? Уж не знаю, как там у нее с деньгами и квартирами дела обстоят, но баба она явно остроумная и едкая, мне понравилась ее острота. Но на этом сайте ее очень скоро будут распинать.

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