«Завидовал Чарльзу и плакал»:  Томас Маркл раскритиковал свадьбу дочери

Томас Маркл высказал все, что он думает по поводу своей дочери и ее мужа принца Гарри. Если вкратце — мужчина очень недоволен поведением Меган. Никто и не сомневался.

22 января британский телеканал Channel 5 выпустил 90-минутный документальный фильм «Томас Маркл: моя история» (Thomas Markle: My Story). Собственно, все полтора часа отец Меган Маркл жаловался на дочь и рассказывал, как ей разочарован.



75-летний Маркл в подробностях рассказал о свадьбе своей дочери и принца Гарри, на которой отсутствовал. Оказывается, изначально именно он должен был вести свою Меган к алтарю, однако в итоге, как мы все помним, это сделал отец Гарри — принц Чарльз. Все из-за того, что Томас решил неплохо нажиться на бракосочетании и заключил сделку с журналистами: они должны были пошагово запечатлеть все этапы подготовки мужчины к торжественному дню.

Когда Меган узнала об этом, она очень расстроилась, как и вся королевская семья. Монархи ожидаемо восприняли это как вмешательство в частную жизнь будущих герцога и герцогини.

Принц Гарри вообще настолько разозлился, что позвонил отцу своей невесты и отчитал его по всей строгости. А всего через несколько дней Томас попал в больницу, где ему сделали срочную операцию на сердце. Тогда врачи заявили, что он не сможет полететь на свадьбу.

«Гарри сказал мне: ''Если бы вы меня послушали, этого бы не произошло''. А я ответил, что жалею, что не умер, — тогда бы они могли хотя бы притвориться, что им очень грустно. Хотя я уверен: Меган плакала, когда узнала, что меня не будет на свадьбе, и Гарри хотя бы выглядел расстроенным», — заявил Томас.

То, что его дочь к алтарю вел по сути чужой мужчина, отца Меган очень расстроило. Он заявил журналистам, что даже завидовал папе принца Гарри. «Моя дочь выглядела прекрасно. Я бы очень хотел быть в тот момент рядом с ней. Я благодарен принцу Чарльзу за то, что он сделал. Если честно, я даже немного всплакнул. По сей день не могу забыть это», — отметил Маркл.



При этом отец герцогини Сассекской не забыл обвинить свою дочь в полном отсутствии родственных чувств: «Я для них просто не существую, но сейчас Гарри, понимает он это или нет, является частью моей семья, а я — часть его семьи. Мы должны поговорить. Ему уже не 12 лет — у него нет права быть чувствительным».



1 2 3 ... 11 Томас Маркл очень разочарован в своей дочери

Томас Маркл считает, что теперь ему все должны, и говорит об этом открытым текстом: «Королевская семья мне должна, Гарри должен, Меган должна. Я должен быть вознагражден за то, через что я прошел. Моя дочь говорила, что позаботится обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже постарел — пора присматривать за папой».

