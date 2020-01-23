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«Подросли и переросли»: Екатерина Климова выложила фото четверых детей от трех мужей

Актриса Екатерина Климова, может, и не нашла пока свое женское счастье, зато у нее есть четверо обожаемых детей, с которыми она сейчас отдыхает на солнечном Бали.

41-летняя Екатерина Климова сейчас отдыхает на Бали вместе со всеми своими детьми и подругой Татьяной Лютаевой. Актриса, сердце которой на данный момент свободно, поделилась с фолловерами в Инстаграме фотографиями, на которых запечатлены ее отпрыски.

«Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже. Куда ты летишь, время?» — подписала снимки Екатерина.

На фото запечатлены четверо детей актрисы от трех мужей. Старшая дочь Елизавета появилась на свет от отношений Климовой и ювелира Ильи Хорошилова. Двое средних сыновей, 13-летний Матвей и 11-летний Корней, родились в браке артистки и актера Игоря Петренко. 

Беллу Екатерина родила от актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году. Причем совершенно неожиданно для поклонников. 

Новость о разводе Климовой и Месхи появилась в СМИ еще летом, однако впервые актриса прокомментировала расставание только спустя полгода.

«Быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось», — заявила Екатерина, отметив, что не могла обсуждать с мужем проблемы в их отношениях, поскольку им мешал плотный рабочий график.

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23 января 2020
Текст Анна Балоян
Фото @klimovagram, @mvtemnikov/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Екатерина Климова

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Если бы Мария не выложила пост о том, что дочь планирует стать моделью, то никто бы ее внешность не обсуждал. Просто всем надоели уже эти звездные дети, которых всеми силами пропихивают в модные журналы и на подиумы, один Гномыч чего стоит, бывают и правда симпатичные дети, вроде Лизы Галкиной, но здесь явно не тот случай. Я ни в коем случае не говорю, что обсуждать детей правильно, но иногда в этом виноваты сами родители
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