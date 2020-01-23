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«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой

Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения. Он один из немногих встал на защиту балерины, когда та со скандалом покидала Большой театр. 

Анастасия Волочкова волей-неволей стала скандальной персоной, которую кто-то называет несостоявшейся артисткой, а другие — «треш-иконой». Перепалки с Ксенией Собчак, «голые» шпагаты, экстремальное похудение и слухи об алкогольной зависимости — все это сказалось на репутации балерины и отношении к ней не только коллег по цеху, но и друзей.

23 января Николай Цискаридзе неоднозначно высказался об Анастасии Волочковой и признался, что она находится в крайне бедственном и практически безвыходном положении. Артист дал интервью Youtube-каналу «И Грянул Грэм».

«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия! Она начинала как одна из самых лучших, выдающихся балерин. Очень сложные обстоятельства, сложные человеческие поступки, не только ее, но и тех людей, которые ее окружали, привели к достаточно сложному результату. Иногда так бывает, когда вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться. Я очень люблю ее ту [прежнюю — прим. Woman.ru], я с ней познакомился с той и очень нежно к ней отношусь. Но рядом с ней также пиарят остальных. И ничего у них не получается. В ту секунду, как они сходят со сцены, про них забывают», — поведал артист. 

На днях интерес к Анастасии Волочковой вспыхнул с новой силой, а все из-за ее заявления о свадьбе осенью 2020-го. Не секрет, что пользователи Сети с сомнением относятся к предстоящему бракосочетанию. Поклонники переживают, что балерину обманут и разобьют ей сердце, а хейтеры не видят в этой связи ничего, кроме жажды пиара. 

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23 января 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Николай Цискаридзе, Анастасия Волочкова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Наверняка слова Николая Максимовича вырваны из контекста. Он слишком интеллигентен, чтобы так говорить о женщине.

  • Наверняка слова Николая Максимовича вырваны из контекста. Он слишком интеллигентен, чтобы так говорить о женщине.

  • Лично у меня Настя не вызывает негатива.Мне кажется,что весь ее"треш" от внутреннего одиночества.С родителями связи нет,с мужчинами, вообще ,непонятно что.То ли они есть,то ли их нет.Может эти шпагаты,сауны,мифические женихи и свадьбы,чтобы публика не увидела ее внутренний мир и ее сожаление об утраченных возможностях в профессии?

  • Гость

    Наверняка слова Николая Максимовича вырваны из контекста. Он слишком интеллигентен, чтобы так говорить о женщине.

    А что он такого сказал? Она попала в болото и никак не может выкарабкаться- все верно. Из Примы превратилась в ...

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