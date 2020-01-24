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«Я здесь власть»: Божена Рынска уже решила, что будет строгой мамой

45-летняя журналистка совсем скоро впервые станет мамой. В преддверии появления дочери на свет Рынска поделилась с подписчиками своими взглядами на воспитание детей.
Игорь Малашенко и Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

Божена Рынска активно готовится к тому, чтобы впервые в жизни стать мамой. Знаменитость практически закончила обустраивать квартиру перед появлением малышки, а теперь от материальных задач перешла к моральным вопросам. Рынска призналась, что собирается быть строгой мамой.

В начале поста, размещенного на Фэйсбуке, журналистка рассказала историю о том, как Игорь разбаловал кошку. Малашенко приходилось рано вставать и «развлекать» домашнего питомца, а вот Божена не дала хитрому животному себя «прогнуть». Кошка знала, что с Рынской такой номер не пройдет, и не мучила ее ни мяуканьем, ни ранними подъемами.

Будущая мама перенесла поучительную историю с кошкой на тему воспитания детей. Божена считает, что как только ты дашь слабину, тебя начнут продавливать — пути назад уже не будет.

«То же самое с собаками и ребенком. Капризами, мяуканьем, истериками меня не продавить. Только разумное ласковое слово, и, если не помогает, то игнор. Но крутить собой, как Игорь дал крутить собой кошке, я никому не дам. Даже любимому существу. Я здесь власть, я здесь мать, и решения принимаю я», — заключила Рынска.

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24 января 2020
Текст Катерина Некрасова
Фото @bozhenarynska/Instagram, Persona Stars
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Божена Рынска

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Зубастая женщина, что тут скажешь.

  • Бедный Малашенко аж на том свете от нее спрятался, решился🙈 Теперь эта женщина будет бедного ребенка терроризировать🙈

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