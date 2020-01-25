Тяжелая болезнь, потеря ребенка, «шведская семья»: Екатерина Волкова раскрыла свои секреты

25 января Екатерина Волкова стала героиней программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В разговоре с телеведущей актриса рассказала о своих бурных романах, тяжелой болезни и невосполнимых потерях.

Екатерина Волкова

В жизни Екатерины Волковой было много тяжелых моментов. В 18 лет она вышла замуж и в скором времени родила дочь Валерию. Однако счастливым первое замужество актрисы назвать нельзя. Несмотря на заявления прессы о бандитском прошлом Алексея Ченцова, актриса эти домыслы развеяла: «Никакой он не бандит, тогда все были с цепочками. Он не был бандитом, он был потрясающим механиком. Мог перебрать машину полностью, и к нему обращались как к золотым рукам. Они [Алексей с друзьями — прим. Woman.ru] на спор угоняли машины указом».

Старшая дочь Екатерины Волковой, Лера

Однажды Екатерина, будучи кормящей матерью, заметила, как супруг целуется с ее подругой под окнами их дома. «Я вышла на балкон и смотрю — она сидит у него на коленях. Все чувства тогда убились», — призналась Волкова. Кроме того, Алексей порой поднимал на Екатерину руку.



«В 1999-м пришли бандиты и отняли у него машину за долги. Я ему сказала тогда ''Ты лох'', у него глаза налились кровью, и он меня ударил. Потом он меня поднял, как мешок, и у меня было сильное кровоизлияние в глаза. Вся кровь прилилась в глаза», — поведала Екатерина.

После этого Екатерина повстречала еще одного мужчину, которому доверилась и решила, что он — тот самый.

Эдуард Бояков

Режиссер Эдуард Бояков был женат, когда стал встречаться с красавицей-актрисой. Супруга Людмила знала, что у него есть любовница. «Он хотел, чтобы все было прозрачно», — заявила Екатерина. Порой они даже в отпуск ездили все вместе: «Три кроватки в одном номере. У меня были тогда сильные эмоции: я разрушаю семью, это все неправильно... Это мучение. Очень его ревновала. Думала, я могу убить его на почве ревности. Это просто сумасшествие».



Эдуард Бояков был очень любвеобильным мужчиной, но это не помешало Екатерине забеременеть. «Я его любила и думала, что буду рожать. Я ему сказала, а он: ''Мы еще не доросли, нам рано, ты не сделала карьеру''. И у меня был страх остаться одной. Он категорично настоял на том, чтобы этого ребенка не было. Я дура еще была. Девочки, знайте, если Господь дал ребенка, то всегда даст на него. Это такой грех, он всегда со мной и никуда не денется. Еще у меня очень сложная ситуация с резусом-фактором и для меня вынашивание детей очень сложное, всегда есть вероятность конфликтов резусов», — призналась Екатерина в беседе с Лерой.

Девушка не решила пойти против позиции своего возлюбленного, но преданности ее он не оценил. В скором времени он нашел себе новую избранницу, Ксению Раппопорт, а Екатерина опять осталась одна — с болью женщины и отчаянием матери.



После этого разрыва Екатерина вышла замуж, да так скоро, что многие были удивлены.



В разговоре с Кудрявцевой актриса призналась: ей очень хотелось доказать и бывшим избранникам, и всему миру, что она счастлива, любима, что состоялась как женщина.

Когда Эдуард Бояков спросил у Екатерины Волковой, что же она наделала, та ответила: «А потому что со мной так нельзя». Ей было нужно, чтобы все увидели ее свадебные фото на обложках журналов. Однако и на этот раз актрису преследовали неудачи: беременность от новоиспеченного мужа Сергея Члиянца обернулась выкидышем. Однажды ночью беременная Екатерина проснулась и обнаружила, что вся кровать в крови.



«У меня была паника, я думала, что потеряла ребенка. Меня отвезли в больницу, и месяц врачи боролись за жизнь ребенка. Были боли внизу живота, мне кололи капельницы. Речи о съемках не могло быть. У меня началось воспаление матки. Врачи приняли решение сделать искусственные роды. Это связано, я думаю, с резус-фактором. Возник внутри организма конфликт. Сергей был всегда рядом, переживал, он очень хотел ребенка и любил меня. Это было самое больное в моей жизни. Любые роды можно пережить, ты знаешь, во имя чего эти адские муки. А тут... Боль душевная вместе с физической невыносимы. Все закончилось, и наш брак закончился с этой потерей», — поведала Волкова.

Кадр со свадьбы Екатерины Волковой и Сергея Члиянца

То ли от отчаяния, то ли от безысходности, а, может, из-за искренней влюбленности, спустя время Екатерина Волкова сошлась с писателем Эдуардом Лимоновым. У звезд родилось двое детей — Богдан и Александра, причем девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась. Однако Екатерина сохранила много теплых воспоминаний от этого союза. «Мы вместе сочиняли стихи, я ему пела свои песни первые на кухне. Все было замечательно, романтично, волшебно», — вспомнила актриса.

Не скрывая слез, Волкова рассказала и о своем тяжелом заболевании.

После искусственных родов (во время брака с Сергеем Члиянцем) актриса серьезно заболела. «У меня тогда была сильная кровопотеря. Я была на грани жизни и смерти. Врачи мне сделали переливание крови и заразили меня гепатитом С. Сережа стал от меня шарахаться, я вроде как смертельно больна. Это же неизлечимая болезнь. Спрашивал, брала ли я бритву, ела ли этой вилкой... Мне стало очень одиноко и страшно. Страшно, что я оставлю дочь без матери. Не за себя страшно, а за детей. И я стала остро ощущать, что он боится заразиться что ли... Я замкнулась в себе и переживала все это. Мы стали отдаляться, это стало невыносимо. И я просто ушла», — поведала Волкова.

Несмотря на тяжелую судьбу, полную непростых ситуаций, Екатерина Волкова сохранила жизнелюбие и веру в счастье. И этим невозможно не восхищаться!