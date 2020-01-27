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Кейт Миддлтон представила свою съемку с выжившими в Холокосте в честь 75-й годовщины освобождения Освенцима

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Кейт Миддлтон не обошла стороной эту памятную дату и познакомила общественность с людьми, прошедшими через ужасы тех лет.
Кейт Миддлтон

Не секрет, что фотография является любимым хобби герцогини Кембриджской. Зачастую в Сети появляются новые снимки ее детей, которые отличаются удачно пойманным настроением. Как оказалось, Кэтрин с удовольствием снимает не только своих родственников.

Стивен Франк с внучками Мэгги и Трикси
Стивен Франк с внучками Мэгги и Трикси

27 января отмечается день памяти жертв Холокоста. Эта дата была выбрана потому, что именно тогда советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим. В Сети появились новые кадры, сделанные Кэтрин в честь 75-й годовщины этого события. Она устроила фотосессию для 84-летнего Стивена Франка и 82-летней Ивонн Бернштейн.

Ивонн Бернштейн
Ивонн Бернштейн с внучкой Хлое
«Я хотела сделать фотопортреты очень личными для Ивонн и Стивена, ведь это торжество семьи и жизни, которую они создали, прибыв в Великобританию в 1940-х. С собой они взяли важные предметы, которые также запечатлены на снимках. Для меня было большой честью поучаствовать в этом проекте, и я надеюсь, что воспоминания Ивонн и Стивена будут переданы будущим поколениям», — сообщила герцогиня Кембриджская в заявлении Кенсингтонского дворца.

Стивен Франк вместе с братьями был отправлен в концентрационный лагерь Вестерборк, а затем — в Терезиенштадт. Его отец погиб в газовой камере за то, что открыто высказывался против нацистов. 

Ивонн Бернштейн большую часть Второй Мировой Войны пряталась во Франции. Дядя, который предоставил ей защиту и кров, позднее был казнен.

  • Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон недавно получила патронаж над Королевским обществом фотографии
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Говоря о людях, которые ей позировали, Кейт заметила: «Они вспоминают о прошлом с болью, но также испытывают благодарность за то, что им повезло выжить. Их истории останутся со мной навсегда». 

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27 января 2020
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kensingtonroyal/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Кейт Миддлтон

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