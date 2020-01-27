Кейт Миддлтон представила свою съемку с выжившими в Холокосте в честь 75-й годовщины освобождения Освенцима

Не секрет, что фотография является любимым хобби герцогини Кембриджской. Зачастую в Сети появляются новые снимки ее детей, которые отличаются удачно пойманным настроением. Как оказалось, Кэтрин с удовольствием снимает не только своих родственников.
27 января отмечается день памяти жертв Холокоста. Эта дата была выбрана потому, что именно тогда советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим. В Сети появились новые кадры, сделанные Кэтрин в честь 75-й годовщины этого события. Она устроила фотосессию для 84-летнего Стивена Франка и 82-летней Ивонн Бернштейн.
Стивен Франк вместе с братьями был отправлен в концентрационный лагерь Вестерборк, а затем — в Терезиенштадт. Его отец погиб в газовой камере за то, что открыто высказывался против нацистов.
Ивонн Бернштейн большую часть Второй Мировой Войны пряталась во Франции. Дядя, который предоставил ей защиту и кров, позднее был казнен.
Говоря о людях, которые ей позировали, Кейт заметила: «Они вспоминают о прошлом с болью, но также испытывают благодарность за то, что им повезло выжить. Их истории останутся со мной навсегда».